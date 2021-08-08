تشييع دلال عبدالعزيز من مسجد المشير طنطاوي (فيديو)

انتهت صلاة الجنازة على الراحلة دلال عبدالعزيز بمسجد المشير بالتجمع الخامس، وحضر عدد من الشخصيات العامة والفنانين علي رأسهم الفنانة إلهام شاهين والمنتج أحمد السبكي، تشيع الجثمان لمثواه الأخير بمقابر العائلة.

وتوفيت الفنانة القديرة دلال عبدالعزيز ظهر أمس السبت عن عمر ناهز 61 عاما، بعد صراع طويل مع المرض وتأثرها بمضاعفات ما بعد فيروس كورونا، حيث قضت أكثر من 4 أشهر داخل إحدى المستشفيات.

وشهدت الحالة الصحية للفنانة دلال عبدالعزيز تدهورا خلال الأسابيع القليلة الماضية، حيث كانت بحاجة إلى عملية زرع رئة، كنتيجة لتبعات إصابتها بفيروس كورونا.

ولدت الفنانة دلال عبدالعزيز عام 1960 بكفر ديرب نجم محافظة الشرقية، حصلت على بكالوريوس من كلية الزراعة جامعة الزقازيق، أيضا بكالوريوس من كلية الإعلام جامعة القاهرة، كما حصلت على ليسانس الآداب قسم اللغة الإنجليزية من كلية الآداب جامعة القاهرة، وأخيرا حصلت على دبلوم في العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة.

دخلت عالم الفن عام 1977 ببعض الأدوار الصغيرة وكانت بدايتها الحقيقة في المسرح، وتزوجت من الفنان الراحل سمير غانم عام 1984 وأنجبت ابنتين دنيا وإيمي سمير غانم.

من أهم الأعمال الفنية للراحلة المتهم، يارب ولد، الانتقام، بئر الخيانة، طير في السما، الهاربة إلى الجحيم، الراقصة والحانوتي، النوم في العسل، مبروك وبلبل، آسف على الإزعاج، العالمي، لا تراجع ولا استسلام، سمير وشهير وبهير، صنع في مصر، قلب أمه، سوق الجمعة، وأخيرا فيلم البدله.

ومن أهم الأعمال التلفزيونية مسلسل الرجل الذي أحبه، مبروك جالك ولد، عمرو بن العاص، ليالي الحلمية، في بيتنا رجل، سعد اليتيم، السيرة الهلالية، للعدالة وجوه كثيرة، حديث الصباح والمساء، الناس في كفر عسكر، أحلام البنات، دوران شبرا، لحظات حرجة، عرغه البحر، سابع جار، وكانت أخر أعمالها في التلفزيون مسلسل ملوك الجدعنه ولها العديد من المسرحيات والأعمال الأذاعية والفوازير