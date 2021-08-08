تجديد حبس متهم بانتحال صفة موظف في حي مدينة نصر 15 يومًا

جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنح مدينة نصر، اليوم الأحد، تجديد حبس عاطل 15 يومًا على ذمة التحقيق، بتهمة انتحال صفة موظف بحي مدينة نصر بهدف النصب والاستيلاء على أموال المواطنين.

كانه قسم شرطة مدينة نصر أول، قد تلقى بلاغًا من شخصين، مقيمان بدائرة القسم، بقيام أحد الأشخاص بالمرور على المنطقة سكنهما مدعياً بأنه موظف بالحى التابع لمحل سكنه وتحصله من كل منهما على مبالغ مالية بزعم قدرته على إنهاء بعض الإجراءات الخاصة بهما إلا أنهما ارتابوا في أمره فقاما بالإبلاغ.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين صحة الواقعة، وأن وراء ارتكابها أحد الأشخاص، مقيم دائرة قسم شرطة عين شمس، عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبحوزته مجموعة من الأوراق التى تدل على ممارسة نشاطه الإجرامى، وبمواجهته اعترف بنشاطه الإجرامى، وتم اتخاذ الإجراءات القانوني.

جريمة النصب

وقال المحامي أحمد محي الدين في تصريحات صحفية، إن القانون عرف جريمة النصب بأنه الاستيلاء على مال منقول مملوك للغير باستخدام إحدى وسائل التدليس المنصوص عليها فى القانون بنية تملكه، أو الاستيلاء على شىء مملوك، بطريقة احتيالية بقصد تملك ذلك الشيء، أو الاستيلاء على مال الغير بطريق الحيلة نيته تملكه.

وأضاف أن القانون المصري نص على عقوبة النصب في المادة 336 عقوبات، يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أى متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها أما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمى أو تسديد المبلغ الذي أخذ بطريق الاحتيال.