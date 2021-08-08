الأحد 08 أغسطس 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تكنولوجيا

ناسا تستخدم تقنيات لتوجيه رجال الإطفاء فى إخماد حرائق الغابات الأمريكية

حرائق غابات
حرائق غابات

أعلنت وكالة الفضاء الأمريكية (ناسا) استخدام محطة الفضاء الدولية وتقنيات عبر الأقمار الصناعية لتوجيه رجال الإطفاء إلى أهم النقاط أثناء مكافحة حرائق الغابات غربي الولايات المتحدة.

 

و حسبما أفادت وكالة أنباء “ فرانس برس” الفرنسية ، أسهمت بيانات الخرائط الحرارية للنباتات التي تقيسها أداة "أيكوستريس"، في احتواء 53% من حريق "بوتليغ" جنوبي ولاية أوريغون

 

وتحدد الأداة مدى قوة الحرائق وقربها من البنية التحتية الحيوية، وتمثل الخطورة في المناطق المشتعلة باللون الأحمر.

 

وفي اليونان، أجلي آلاف السياح والسكان، فيما غطت سحابة من الدخان الكثيف أثينا، مع استمرار حرائق الغابات التي أججها ارتفاع درجات الحرارة في البلاد، وغذتها رياح عاتية في بعض الأماكن، في مشهد بدا أشبه كابوس.

 

أما في تركيا فقد خفت حدة الحرائق مع هطول الأمطار على الساحل التركي، حيث كان لا يزال 13 حريقا مشتعلا، يوم السبت.

 

واقتربت حرائق الغابات في جمهورية ياقوتيا (ساخا) الروسية من قرية سنغار التي يقع فيها مستودع نفط يعود لشركة "ساخا نفط غازبيت"، ويجري إطفاء الحرائق حول هذه القرية باستخدام المروحيات.

امريكية إطفاء غابات ناسا الغابات الفضاء الأمريكي حرائق الغابات الامريكية أمريكي

رئيس التحرير

وائل لطفي

ثالوث الأعداء

الأكثر قراءة

وفاة الفنانة دلال عبدالعزيز بعد صراع طويل مع المرض

مستشار الرئيس يكشف سبب وفاة الفنانة دلال عبدالعزيز (فيديو)

صورة جديدة لقاتلة فتاة المول فى البحيرة

اليوم.. «تعليم القاهرة» تستقبل الطلاب المتقدمين للتعليم الفنى فى لجان الدمج

«الفراغ قاتلهم».. الباز يرد على ربط انتصارات الأوليمبياد بالحجاب

2.3 مليار دولار خسائر النظام الإثيوبى فى الحرب على أقليم تيجراى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مريم حسن

أن نثق بما نراه.. كيف غيرت الفوتوغرافيا حياتنا؟ (نساء الظل)

عبدالوهاب داود

فى محبة دلال عبدالعزيز.. روح مصر الطيبة

ماجد حبته

إثيوبيون يقاومون الإبادة

صفاء النجار

الحوار مع ذاتك المستقبلية «3»

ماجد حبته

لا حوار مع الخلايا السرطانية

أحمد المريخي

حتى لا يتحول الشاعر إلى قاتل

مدحت بشاى

العذراء وأيقوناتها الخالدة

د. محمد عفيفي

تاريخنا وأسماء الشوارع «1-2»

صور

الزمالك والمحلة.. لحظة منح القائد شيكابالا الحاوي أيمن حفني شارة القيادة

الشوط الأول.. الزمالك يضرب غزل المحلة بـ 3 أهداف

الحر في مصر

محطة تل أبيب

المزيد

«الخارجية الأمريكية»: العنف يعرض الإسرائيليين واللبنانيين للخطر

تدشين سفارة إسرائيل.. تفاصيل زيارة «لابيد» للمغرب

هدوء حذر جنوبي لبنان بعد توقف التصعيد مع إسرائيل