الأحد 08 أغسطس 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الإعلام اليمنى: إحتفاء إيران بمرتزقتها فى تنصيب رئيسى مؤشر عن نهجها القادم

وزير الإعلام اليمني
وزير الإعلام اليمني

شن وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني يوم السبت هجوما لاذعا على إيران.

 

و حسبما أفادت وكالة أنباء “ فرانس برس ” الفرنسية ، قال معمر الإرياني "إن الاحتفاء الإيراني في فعاليات تنصيب رئيسها الجديد إبراهيم رئيسي، بمرتزقتها في المنطقة من مليشيات مسلحة وحركات إرهابية وانقلابية، في ظل تصاعد أنشطتها الإرهابية التي تستهدف خطوط الملاحة الدولية مؤشر عن نهجها القادم، وتأكيد إضافي لحالة العزلة الإقليمية والدولية التي تعيشها طهران‏".

 

وأوضح الإرياني في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) "أنه وبدلا من توجيه الرئيس الإيراني الجديد رسائل إيجابية على هامش حفل تنصيبه، وإعطاء إشارات عن تغير في السياسات الإيرانية تجاه الأزمات التي تعيشها المنطقة، تعلن طهران رسميا رعايتها للمليشيات الإرهابية، ومسؤوليتها عن الأزمات والحروب في المنطقة، والإرهاب الذي بات يهدد مصالح العالم أجمع"‏.

 

وصرح الإرياني: "وفي المقابل لا تتردد تلك المليشيات الطائفية وفي مقدمتها الحوثيون، بل وتتباهى بإعلان ارتهانها الكامل وتبعيتها المطلقة لإيران، وتحركها كأذرع وأدوات لتنفيذ السياسات الإيرانية في نشر الفوضى والإرهاب وزعزعة أمن واستقرار المنطقة وتهديد المصالح الدولية"‏.

 

ودعا الإرياني المجتمع الدولي لإدراك حقيقة أن جماعة الحوثي هي أحد أخطر الأذرع التي تستخدمها إيران لتنفيذ سياستها في زعزعة الأمن والسلم الإقليمي وتهديد المصالح الدولية، غير آبهة بالثمن الذي يدفعه اليمنيون.

 

وحذر الإرياني من أن الاستمرار في تجاهل دور الحوثيين التخريبي ضمن المشروع الإيراني ستكون كلفته باهظة على الجميع

 

و في وقت سابق ، رحبت وزارة الخارجية البحرينية بتعيين هانس جروندبرج مبعوثًا خاصًا للأمم المتحدة إلى اليمن، متمنية له التوفيق والنجاح في مواصلة الجهود الأممية الرامية إلى التوصل إلى حل سياسي ينهي معاناة الشعب اليمني ويحقق طموحاته وآماله في الأمن والاستقرار والازدهار.

 

وأكدت وزارة الخارجية البحرينية، في بيانٍ مساء اليوم، عبر صفحتها الرسمية بموقع "تويتر"، وقوف مملكة البحرين ودعمها الكامل للجمهورية اليمنية في جهودها لاستعادة الشرعية وتحقيق سلام شامل ودائم على الأراضي اليمنية.

الاعلام إيران اليمن مؤشر وزير وزير الاعلام وزير الإعلام اليمني إعلام أدم يمني الاعلام اليمني

رئيس التحرير

وائل لطفي

ثالوث الأعداء

الأكثر قراءة

وفاة الفنانة دلال عبدالعزيز بعد صراع طويل مع المرض

مستشار الرئيس يكشف سبب وفاة الفنانة دلال عبدالعزيز (فيديو)

صورة جديدة لقاتلة فتاة المول فى البحيرة

اليوم.. «تعليم القاهرة» تستقبل الطلاب المتقدمين للتعليم الفنى فى لجان الدمج

«الفراغ قاتلهم».. الباز يرد على ربط انتصارات الأوليمبياد بالحجاب

إصابة 9 أشخاص إثر اصطدام أتوبيس بالحاجز الخرسانى للطريق الزراعى بالبحيرة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مريم حسن

أن نثق بما نراه.. كيف غيرت الفوتوغرافيا حياتنا؟ (نساء الظل)

عبدالوهاب داود

فى محبة دلال عبدالعزيز.. روح مصر الطيبة

ماجد حبته

إثيوبيون يقاومون الإبادة

صفاء النجار

الحوار مع ذاتك المستقبلية «3»

ماجد حبته

لا حوار مع الخلايا السرطانية

أحمد المريخي

حتى لا يتحول الشاعر إلى قاتل

مدحت بشاى

العذراء وأيقوناتها الخالدة

د. محمد عفيفي

تاريخنا وأسماء الشوارع «1-2»

صور

الزمالك والمحلة.. لحظة منح القائد شيكابالا الحاوي أيمن حفني شارة القيادة

الشوط الأول.. الزمالك يضرب غزل المحلة بـ 3 أهداف

الحر في مصر

محطة تل أبيب

المزيد

«الخارجية الأمريكية»: العنف يعرض الإسرائيليين واللبنانيين للخطر

تدشين سفارة إسرائيل.. تفاصيل زيارة «لابيد» للمغرب

هدوء حذر جنوبي لبنان بعد توقف التصعيد مع إسرائيل