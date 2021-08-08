«آراب نيوز»: عودة السياحة الروسية ستحقق انتعاشة قوية فى مصر

توقعت صحيفة "آراب نيوز" أن تحقق مصر عائدات مالية ضخمة بعد استقبال السياح الروس وقرار عودة السياحة الروسية لمصر.

وقال نبيل حسين، الخبير السياحي، إن عودة السياحة الروسية إلى المدن ستؤدي إلى عودة العمالة المدربة إلى قطاع السياحة، مما يرفع التصنيف السياحي لمصر.

وأصدرت وكالة النقل الجوي الفيدرالية في موسكو تصاريح لثماني شركات طيران روسية لرحلات منتظمة إلى منتجعات سياحية مصرية في الغردقة وشرم الشيخ.

ووفقًا لتقارير وسائل الإعلام، تم منح التصاريح لشركة إيروفلوت وبابيدا وراسيا و S7 و Smartavia و Ural Airlines و Nordwind و Azur Air.

وكانت مصر قد رحبت في وقت سابق بقرار روسيا في الثامن من يوليو برفع الحظر عن رحلات الطيران العارض مع مصر بعد صدور مرسوم رئاسي عن الكرملين.

وقال المركز الروسي لمكافحة فيروس كورونا، إن عودة السياحة الروسية إلى المنتجعات المصرية في الغردقة ستبدأ في حوالي 9 أغسطس.

وقالت إنه تمت زيادة الرحلات إلى مصر في شرم الشيخ والغردقة في جنوب سيناءن وستستقبل كل مدينة خمس رحلات روسية أسبوعيًا.

وقال نبيل حسين الخبير السياحي، إن عودة السياحة الروسية إلى المدن ستؤدي إلى عودة العمالة المدربة إلى قطاع السياحة، مما يرفع تصنيف مصر السياحي كواحدة من أفضل الوجهات السياحية حول العالم.

وأضاف لـ"آراب نيوز"، إن مصر ستستفيد من إيرادات سنوية تزيد عن 4 مليارات دولار، فيما يقدر عدد السائحين الروس بأكثر من مليوني سائح.

ومع ذلك، قال محمد فالا، عضو جمعية مستثمري السياحة في البحر الأحمر، إن عودة السياحة الروسية ستكون تدريجية بشرط أن تبدأ في الزيادة خلال فصل الشتاء وتحديدًا خلال شهري نوفمبر وديسمبر، مضيفًا أن جميع المرافق الفندقية في البحر الأحمر وجنوب سيناء جاهزة لاستقبال السياح الروس.

وقال إن الحركة السياحية القادمة إلى مصر من روسيا حيوية لأنها مستمرة على مدار العام وأن السياح الروس يسافرون بأعداد كبيرة مما ينعش الإشغال الفندقي في المدن السياحية الساحلية خاصة الغردقة وشرم الشيخ.

وقال: "كان متوسط ​​عدد الروس الذين كانوا يزورون مصر قبل عام 2015 حوالي 2.5 مليون سنويًا".

وتوقفت الرحلات الجوية الروسية منذ ست سنوات في عام 2015 بسبب تحطم طائرة روسية على شواطئ شرم الشيخ.