الأحد 08 أغسطس 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

مصرع شخصين وإصابة 2 آخرين فى انقلاب سيارة بطريق سيدى عبدالرحمن

إسعاف
إسعاف

لقي شخصان مصرعهما وأصيب 5 أشخاص آخرين - من بينهم أطفال - في حادث انقلاب سيارة ملاكي بطريق سيدي عبدالرحمن الجديد، وتم على الفور نقلهم إلى مستشفى العلمين النموذجي.

وحصلت "الدستور" على أسماء المصابين وهم "سيف مجدي مصطفى، 12 سنة، مصابًا باشتباه ما بعد الارتجاج وجرح بالجبهة وكدمات وسحجات بالجسم، وأنس مجدي مصطفى، ٤ سنوات، مصابًا باشتباه ما بعد الارتجاج واشتباه نزيف بالمخ والبطن وكسر بالفخذ الأيسر، وفارس مجدي مصطفى، ١٠سنوات، مصابًا باشتباه ما بعد الارتجاج  وكدمة بالرأس واشتباه كسر بالذراع الأيمن والأيسر وكدمات وسحجات بالجسم.

كما أصيبت شيماء يونس عبدالحافظ، ٣٧سنة، باشتباه ما بعد الارتجاج واشتباه كسر بالفقرات العنقية وكدمات وسحجات بالجسم، ومجدي مصطفى عبدالبصير، ٣٥سنة، مصابًا باشتباه ما بعد الارتجاج وكدمات وسحجات بالجسم.

واستقبل مستشفى العلمين النموذجي  كلا من رقية عبدالكريم عبدالغفار، ٦٣سنة، طارق محمد  ٤٥ سنة، جثامين هامدة، حيث تم التحفظ عليهما في ثلاجة حفظ الجثامين بمستشفى العلمين النموذجي تحت تصرف النيابة العامة ومفتش الصحة وحرر المحضر اللازم للعرض على الجهات المختصة.  
 


نصائح لتجنب حوادث الطرق
 

يمكن تفادي حوادث السير وتجنّبها من خلال اتباع النصائح أبرزها:

- عدم الإسراع أثناء القيادة، فهي تفقد السائق تركيزه.

- تجنب استخدام الهاتف قدر الإمكان أثناء القيادة.

- عدم الانشغال بالمشروبات والمأكولات خلال القيادة.

- الانتباه إلى حركة المرور بما في ذلك المشاة والسائقين.

- اتباع إرشادات الأزمات، والطرق، والإشارات الضوئيّة.

- التأكد من أمان المركبة، وصيانتها بشكل منتظم.

- عدم سلك الطرق المجهولة وغير المعروفة، فقد يتواجد فيها منعطفات خطرة أو قد تكون وعرة.

- المحافظة على وجود مسافة بين المركبة وغيرها من المركبات الأخرى أثناء القيادة.

- القيام بالواجبات والمسؤوليات على أكمل وجه دون تقصير أو إهمال

 

انقلاب سيارة مصرع شخصين سيدي عبدالرحمن مستشفى العلمين النموذجي اصابة 5 اشخاص

رئيس التحرير

وائل لطفي

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