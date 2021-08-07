غدًا.. رجائي عطية يوجه كلمة للجمعية العمومية للمحامين

يوجه رجائي عطية، نقيب المحامين، كلمة للجمعية العمومية للمحامين، غدًا الأحد، عبر بث مباشر حول موضوعات مهمة وعاجلة في الثانية عشرة ظهرًا.

يأتي ذلك في الوقت الذي تزايدت فيه المطالبات بإنشاء مقر لنقابة المحامين في العاصمة الإدارية الجديدة، وكذلك افتتاح المقر الجديد للنقابة برمسيس، وأيضًا ملفا المعاشات والعلاج، بجانب عدة انتقادات بحق أداء الشئون القانونية بالنقابة العامة وضعف مردود البلاغات التي تقدم بها النقيب العام في شأن المخالفات المالية والإدارية في الفترة التي سبقت وجوده في منصب النقيب.

فيما عقدت لجنة المرأة بنقابة المحامين، برئاسة فاطمة الزهراء غنيم، عضو مجلس النقابة العامةـ مقرر لجنة المرأةـ اليوم السبت، اليوم الأول من دورة التحول الرقمي وحماية البيانات الشخصية، والتي تعقد على مدار أربعة أيام مقسمة أيام السبت والثلاثاء على مدار أسبوعين، بقاعة الحريات بالنقابة العامة برمسيس، وبحضور عدد من السادة المحامين والمحاميات، وتحت رعاية رجائي عطية نقيب المحامين- رئيس اتحاد المحامين العرب.

تناول الدكتور محمد حمزة، باحث دكتوراه في القانون والاقتصاد بكلية الحقوق جامعة عين شمس، المكلف بالمحاضرة في الدورة، خلال محاضرة اليوم الأول من الدورة شرح ماهية التحول الرقمي وتطبيقاته، إلى جانب استراتيجيات التحول الرقمي للمؤسسات والنقابات، وقام بشرح عملية التحول الرقمي، وخطوات تطبيقها، مؤكدًا أنه من الضروري عند تطبيق عملية التحول الرقمي يكون بناءً على خطة استراتيجية لحماية المعلومات من ثمة أي اختراق يمكن أن يحدث.

وأوضح «حمزة» أن التحول الرقمي له عدة فوائد متنوعة للمؤسسة التي تستخدمه، حيث إنه يوفر الوقت والجهد، ويحسن الكفاءة التشغيلية وينظمها، ويعمل على تحسين الجودة وتبسيط الإجراءات للحصول على الخدمات المقدمة للمستفيدين، ويهمل على خلق فرص لتقديم خدمات مبتكرة وإبداعية بعيدًا عن الطرق التقليدية غي تقديم الخدمات، مشددًا على أنه يساعد المؤسسات الحكومية والشركات على التوسع والانتشار، والانتقال إلى شريحة أكبر من العملاء والجمهور.

أضاف أن التحول الرقمي له عناصر؛ منها الحوسبة السحابية، والأتمتة، وإنترنت الأشياء، وتحليل البيانات، إلى جانب التواصل، والذكاء الاصطناعيّ، موضحًا من خلال شرح تفصيلي مطول المعنى لكل عنصر منها على حدة.

وشدد على أهمية تقنية البيانات الجيدة في البنية التحتية خلال عملية التحول الرقمي، إلى جانب الموارد البشرية المدربة والمؤهلة بشكل جيد يمكنها من استخدام البيانات وتحليلها لاتخاذ قرارات فعالة، كما يتطلب تخطيط الرؤى وتنفيذها وجود كفاءات بشرية وخبرات علمية وعملية مع إيمان بالتغيير والتطوير، بالإضافة إلى ضرورة توفير بنية تحتية أمن معلوماتية تضمن حماية البيانات.

وتستكمل الدورة فعالياتها يوم الثلاثاء القادم، بمناقشة الإطار التشريعي لحماية البيانات الشخصية في ظل التحول الرقمي، وشروط وضوابط جمع البيانات ومعالجتها، وذلك بقاعة الحريات بالنقابة العامة برمسيس.