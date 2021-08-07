إصابتان في حادث تصادم سيارتين بطريق السويس الصحراوي

شهد طريق "السويس - القاهرة" تصادم سيارتين والذي أسفر عن إصابة ربة منزل ومواطن أخر.

وكان مرفق إسعاف السويس تلقى بلاغا من المواطنين بمدينة السلام، يفيد تصادم سيارتين ملاكي أمام المشتل المتاخم لطريق "السويس_ القاهرة".

وأفاد شهود العيان بأن الحادث وقع عندما اصطدمت سيارة ملاكي تحمل لوحات هيئة دبلوماسية، بأخرى، مشيرين إلى أن قائد المركبة الأولى حاول السيطرة على السيارة إلا أنها انقلبت بعرض الطريق، ونقل رجال الإسعاف رجل وسيدة كانا يستقلان السيارة، ولحقت بهما إصابات متوسطة بين جروح وكدمات وكسور.