السبت 07 أغسطس 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

مواعيد تقديم المستندات للمندوبين المساعدين بمجلس الدولة

مجلس الدولة
مجلس الدولة

هنأت إدارة مجلس الدولة، برئاسة المستشار محمد حسام الدين، المندوبين المساعدين المعينين بالقرارين الجمهوريين ٣٢٧، ٣٢٨، لسنة ٢٠٢١، من دفعتي ٢٠١٦، ٢٠١٧، متمنية لهم حياة قضائية موفقة.

وأكد المجلس خلال بيان له اليوم السبت، أنه حتى يتم استكمال إجراءات تعيين المندوبين المساعدين الجدد يتعين اتباع ما يلي:

أولا تقديم الأوراق والمستندات التالية:

١_ ٥ صور شخصية حديثة ( زى رسمي خلفية بيضاء سادة )

 

٢_ ٣ صور بطاقة الرقم القومي ( وجهان بحجمهما الطبيعي)

 

٣_ إقرار الذمة المالية من البريد

 

٤_تقديم ما يفيد قبول الاستقالة من أى جهة يعمل بها

 

٥ أصل شهادة بالموقف من التجنيد

 

ثانيا: مواعيد التقديم

 

بالنسبة لخريجي دفعة ٢٠١٦ اعتبارا من السبت ١٤ أغسطس حتى يوم الإثنين ١٦ اغسطس من الساعة التاسعة صباحا حتى الساعة الرابعة مساء

 

بالنسبة لخريجي دفعة ٢٠١٧ اعتبارا من يوم الثلاثاء ١٧ اغسطس حتى يوم الخميس ١٩ أغسطس من الساعة التاسعة صباحا حتى الساعة الرابعة مساء

 

ثالثا:

 

يتم تقديم الأوراق والمستندات المطلوبة لموظفي مكتب رئيس مجلس الدولة بقاعة الاجتماعات بالدور الرابع بمبنى مجلس الدولة بشارع عصام الدالي بالدقي

 

رابعا:

 

يتعين سرعة استكمال الإوراق والمستندات المشار إليها في الميعاد المذكور، حتى يتسنى تحديد ميعاد حلف اليمين واستلام العمل

 

واختتم البيان: ينبغى عند الحضور لتسليم الأوراق والمستندات المطلوبة، الالتزام بالزى الرسمي، ارتداء الكمامة، لأنه لن يسمح بالدخول بدونها

مجلس الدولة الجمهوريين موظفي الرقم القومى قضايا الدولة حلف اليمين المندوبين المساعدين الجدد المستندات المطلوبة

رئيس التحرير

وائل لطفي

ثالوث الأعداء

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