الأحد 08 أغسطس 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

لايف ستايل

ذيل الحصان والكعكة الفوضوية.. استوحي تسريحة شعرك من ميجان ماركل (صور)

ميجان ماركل
ميجان ماركل

تركت دوقة ساسكس ميجان ماركل، زوجة الأمير هاري،  تركت بصمة لا تمحى في تاريخ العائلة المالكة البريطانية، وعقب انفصالها عن العائلة المالكة استطاعت أن تكون مرجعًا في عالم الأزياء، وكذلك قصات الشعر المختلفة.

وفقًا لموقع  “INSIDER” نستعرض لكم في السطور التالية مجموعة من قصات الشعر المفضلة لميجان ميركل من الشعر الناعم، إلى الكعكة الطبيعية، وأيضًا ذيل الحصان، حيث تتكيف كل تسريحة فيهم مع الموقف، والمناسبة.

الكعكة

ميجان ماركل من المعجبين بالكعكة الفوضوية التي لم تتردد في تطبيقها خلال الجولات الرسمية للتاج البريطاني، حيث تعد تصفيفة الشعر الغير عادية للأميرة.

ذيل حصان منخفض

ذيل الحصان يعتبر تصفيفة الشعر الأكثر شعبية على منصات عرض الموسم، وقد اعتمدتها ماركل في الكثير من المناسبات.

ميجان ماركل 

كعكة منخفضة مع قبعة 

نادرا ما انفصلت ميجان ماركل عن كعكتها المنخفضة خلال الجولات الرسمية التي تخص العائلة المالكة قبل انفصالها، عند ارتداء قبعة يكون الأفضل تسريحة الكعكة المنخفضة ، فهي بالنسبة لها أكثر سلاسة.

الشعر الانسيابي

بالنسبة للسجادة الحمراء، تسمح ميجان ماركل لنفسها بالتغيير من شعر  مموج قليلًا إلى الشعر الأكثر انسيابية، وتبدو هذه التسريحة ملائمة تمامًا لها سواء بالمناسبات الرسمية أو الغير ذلك.

ميجان ماركل 

كعكة من جانب واحد

تسمح الكعكة الفوضوية لميجان ماركل بعمل شعرها بمفردها، دون استخدام مصفف شعر.

ميجان ماركل 


كعكة صارمة  مع القبعة

تحب الرؤوس المتوجة القبعات ولم تفلت ميجان ماركل من هذا التقليد وكانت ترتدي بانتظام أغطية للرأس تليق بالملكة إليزابيث خلال نزهاتها الرسمية.

ميجان ماركل 


الفرق على الجانب وتجعيد الشعر في هوليوود

في نزهاتها غير الرسمية، غالبًا ما تختار زوجة الأمير هاري ترك شعرها يرفرف في مهب الريح. أسلوبها المفضل هو الشعر الطويل المتموج قليلا

شعر ناعم تعلوه قبعة

يحب البريطانيون القبعات للحفلات الخاصة بهم والنزهات الرسمية الأخرى، لقد قدمت ميجان ماركل نفسها في هذه القصة بشكل جميل.

ميجان ماركل 

فرق جانبي وشعر مستقيم ناعم

قبل الالتحاق بالعائلة المالكة كانت ميجان ماركل ممن يفضلن الشعر الناعم البرازيلي الذي ينساب أثناء وقوفها على السجادة الحمراء.

ميجان ماركل 
ميجان ميركل الكعكه ذيل الحصان تسريحات شعر ميجان ميركل العائلة الملكية ميجان وهارى

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