السبت 07 أغسطس 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

نيابة الشروق تأمر بحبس تاجر مخدرات في مدينة بدر 4 أيام

هيروين
هيروين

أمرت نيابة الشروق وبدر، بحبس متهم بترويج مخدر الهيروين في مدينة بدر 4 أيام على ذمة التحقيقات، كما أمرت بسرعة إجراء التحريات الأمنية الخاصة بالواقعة.

وكانت بداية الواقعة عندما تمكن المقدم أيمن عبدالحافظ رئيس مباحث قسم شرطة مدينة بدر، من ضبط شخص عثر بحوزته على كمية من مخدر الهيروين وزنت 600 جرام وهاتف محمول، ومبلغ مالى، وبمناقشته أقر بترويجه المواد المخدرة بقصد الاتجار، والكسب غير المشروع منها، والهاتف المحمول لتسهيل الاتصال بعملائه.

وتحرر المحضر اللازم  بالواقعة وتولت النيابة التحقيق وأصدرت قرارها سالف الذكر.

المعمل الجنائي هيروين هاتف محمول المشدد 3 سنوات بدر الاتجار في المواد المخدرة الكسب غير المشروع نيابة الشروق وبدر

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