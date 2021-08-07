«ما شاء الله».. آخر ما قالته الفنانة دلال عبد العزيز

كان آخر ما قدمته الفنانة دلال عبد العزيز هو دورها في مسلسل ملوك الجدعنة بطولة مصطفى شعبان وعمرو سعد ورانيا يوسف وياسمين رئيس ودلال عبد العزيز وغيرهم.

المسلسل كان يناقش علاقة صديقان "سفينة وسرية" ويقتحم حياتهما صديقهما علي ومعه حقيبة من الألماس تنتمي لأحد اباطرة المخدرات "عمرو عبد الجليل" وتدور رحى حرب شديدة بين امبراطور المخدرات والصديقان وتتوالى أحداث شيقة ولكن تتأثر أسرتي الصديقان فتقتل بنت شقيقة سفينة وتسجن ام سرية "دلال عبد العزيز"، وتتوالى الأحداث.

لعبت الفنانة الراحلة والدة سرية صديق سفينة التي يتعرض ابنها الصغير لمكيدة فتوضع "طربة" حشيش داخل العربة التي تبيع عليها الأكل وتفتدي الام ابنها وتدخل السجن وتتعرض للكثير من المضايقات من السجينات وفي النهاية يقوم ابنها وصديقه بتهريبها، ولكن لا تعود إلى بيتها ولكن إلى مكان اختاره ابنها لكي لا تتعرض لمضايقات الشرطة على غثر هروبها، وفي النهاية تموت في مكانها".

وفي آخر لقطة من دورها في المسلسل بعد أن ودعت ابنها "سرية" وعند إحساسها بدنو أجلها راحت تنظر إلى الفراغ ويعلو شفتيها تهجد كبير وهي تردد "ما شاء الله.. ما شاء الله" .

ولدت دلال عبد العزيز محمد في قرية فرغان إحدى قرى ديرب نجم بالشرقية، حاصلة على بكالوريوس من كلية الزراعة جامعة الزقازيق وحاصلة بكالوريوس من كلية الإعلام جامعة القاهرة، كما حصلت على ليسانس الآداب قسم اللغة الإنجليزية من كلية الآداب جامعة القاهرة، وحصلت دبلوم في العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة.

في عام 1984 تزوجت من الفنان سمير غانم، وأنجبت ابنتيهما دنيا وأمل (المعروفة باسم إيمي) وكلتاهما امتهنتا التمثيل، وهي على صلة قرابة بالممثلة ميساء مغربي. وفي يوم 30 مارس عام 2014 أصبحت جدة بعد أن وضعت ابنتها دنيا سمير غانم أول مولودة طفلة سمّتها كايلا .

دخلت مجال التمثيل في عام 1977 ببعض الأدوار الصغيرة منها دورها في مسلسل بنت الأيام، وكانت بدايتها الفعلية عندما قدمها الفنان نور الدمرداش للمسرح، وشاركت بالعديد من المسلسلات والمسرحيات والأفلام السينمائية فاستطاعت بتلك الأعمال الحصول على العديد من الجوائز كأفضل ممثلة