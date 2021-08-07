الإمارات ترحب بتعيين «هانس جروندبرج» مبعوثًا أمميًا إلى اليمن

رحبت دولة الإمارات بتعيين هانس غروندبرج، مبعوثًا خاصًا للأمين العام للأمم المتحدة لليمن، مؤكدة دعمها كل الجهود الرامية إلى إيجاد حل سياسي لإنهاء الأزمة اليمنية.

وفي بيانٍ لها اليوم، أثنت وزارة الخارجية والتعاون الدولي، بدولة الإمارات العربية المتحدة، على الدور المحوري الذي تقوم به المملكة العربية السعودية في تحقيق الاستقرار والأمن لليمن، مؤكدة دعمها كل الجهود التي تبذلها المملكة لتعزيز آفاق السلام والاستقرار في اليمن والمنطقة.

وجددت الوزارة التزام دولة الإمارات بالوقوف إلى جانب الشعب اليمني الشقيق ودعم طموحاته المشروعة في التنمية والازدهار، في إطار سياستها الداعمة لكل ما يحقق مصلحة شعوب المنطقة.

تعيين مبعوث أممي جديد لليمن

وفي وقتٍ سابق، أعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، تعيين هانس جروندبرج، من السويد مبعوثًا خاصًا إلى اليمن، خلفًا للمبعوث الأممي السابق مارتن غريفيث، الذي تم تعيينه وكيلًا للأمين العام للشئون الإنسانية ومنسق الإغاثة لشئون الطوارئ، الذي يعرب الأمين العام عن امتنانه له لالتزامه وتفانيه في أدائه مهامه.

ووفقًا لما ذكرته الأمم المتحدة، في بيانٍ لها أمس الجمعة، يشغل جروندبرج منذ سبتمبر في عام 2019، منصب سفير الاتحاد الأوروبي إلى اليمن، ولديه خبرة أكثر من 20 عامًا في الشئون الدولية، بما فيه أكثر من 15 عامًا من العمل في مجال حلّ النزاعات والتفاوض والوساطة، مع تركيز خاص على الشرق الأوسط.

وترأس قبل ذلك قسم الشئون الخليجية في وزارة الشئون الخارجية السويدية في ستوكهولم خلال الفترة التي استضافت فيها السويد المفاوضات التي يسّرتها الأمم المتحدة، والتي أدت إلى اتفاقية ستوكهولم في ديسمبر عام 2018.

وعمل جروندبرج في بعثات سويدية وأخرى تابعة للاتحاد الأوروبي حول العالم، وشغل مناصب في القاهرة وبروكسل، حيث ترأس مجموعة العمل على الشرق الأوسط/ الخليج في المجلس الأوروبي أثناء الرئاسة السويدية للاتحاد الأوروبي في العام 2009.

وهو حاصل على ماجستير العلوم في إدارة الأعمال والاقتصاد من كلية ستوكهولم للاقتصاد.