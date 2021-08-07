السبت 07 أغسطس 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الدين لله

علي جمعة: المجتهدون العظام فكروا في كيفية تأصيل التشريع الإسلامي

د. على جمعة
د. على جمعة

قال الدكتور على جمعة مفتي الجمهورية وشيخ الطريقة الصديقية الشاذلية، إن الإسلام دين حضارة ونسق مفتوح، ارتضاه الله تعالى ليكون دين العالمين، فأرسل سيدنا موسى عليه السلام بالعهد القديم، وأرسل سيدنا عيسى عليه السلام بالعهد الجديد، وأرسل حبيبه المصطفى صلى الله عليه وسلم بالعهد الأخير، والتشريع الإسلامي هو الإطار العام والهيكل الخارجي الذي يحتوي هذا الدين ويحميه من الضياع أو الانحراف، وهو أيضًا الذي يجعله نسقًا مفتوحًا حضاريًا قابلًا للتطبيق في مختلف الأزمان والأماكن، والمقصود بالتأصيل الحضاري للتشريع الإسلامي هو شرح خصائص هذا العلم حتى يستقر في الأذهان، وكثير من الناس يحتاجون إلى ذلك في الوقت الراهن، خاصة أن هناك دقائق في ذلك العلم تحتاج دائمًا إلى شرح وإيضاح لمقتضيات العصر المتغيرة المتطورة.


وتابع "جمعة" عبر صفحته الرسمية قائلًا: وعندما فكر المجتهدون العظام في كيفية تأصيل التشريع الإسلامي كان ذلك في صورة أسئلة متتالية كانت الإجابة عليها- حتى مع اختلاف في بعضها- تعبر عن مصادر هذا التشريع، وعن كيفية التعامل معها، وكيفية استنباط الأحكام الشرعية منها، وكيفية تطبيقها في الواقع المعيش، وهذه الأسئلة تتمثل في الآتي:

السؤال الأول: ما الحجة التي يعتمد عليها المسلم في تشريعه؟
والسؤال الثاني: كيف يتم توثيق هذه الحجة؟، والسؤال الثالث: كيف نفهم ما ورد إلينا موثقًا بالطريقة التي تطمئن إليها قلوبنا؟، والسؤال الرابع: ما مساحة القطعي والظني في هذه الحجة، وبالتالي ما الذي يمكن أن نختلف فيه بناءً على أنه ظني، وما لا يمكن أن نختلف فيه بناءً على أنه قطعي؟، والسؤال الخامس: ما موقفنا من المحدثات التي لم ترد بها حجة مباشرة، وهل يمكن أن نستخرج آلية للتعامل مع هذه المحدثات، وما تلك الآلية؟، والسؤال السادس: ما السقف الذي يجب أن نقف عنده في التزامنا بالتفكير، بحيث لا يترتب عليه شتات أو ضرر لأنفسنا أو للآخرين؟
والسؤال السابع: كيف نرجح عند التعارض والتعادل الظاهر في ذهن المجتهد بين الحجج المختلفة، فما الذي نقدم، وما الذي نؤخر، وما معيار ذلك؟، والسؤال الثامن: ما شروط ذلك المجتهد الباحث الذي نتكلم عنه؟
والسؤال التاسع: كيف ندرك الواقع المعيش حولنا؟، والسؤال العاشر: كيف نصل بين المطلق والنسبي في حياتنا؟، إن هذه الأسئلة العشرة يمكن أن نقول بشأنها إنها رحلة في ذهن المجتهد يسعى من خلالها إلى رسم صورة كاملة للتشريع الإسلامي كنظام حضاري مفتوح، أما السؤال الأول وهو المتمثل في ما الحجة؟

على جمعة المجتهدون العظام فكرو تأصيل التشريع الإسلامي

رئيس التحرير

وائل لطفي

ثالوث الأعداء

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