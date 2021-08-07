«الخارجية الأمريكية»: العنف يعرض الإسرائيليين واللبنانيين للخطر

أصدرت وزارة الخارجية الأمريكية بيانا، اليوم السبت، دعت فيه لبنان إلى منع هجمات حزب الله ضد إسرائيل.

وأفادت الخارجية الأمريكية في بيانها بأن “العنف سوف يعرض الإسرائيليين واللبنانيين للخطر ويهدد استقرار لبنان وسيادته”.

وتابعت: “أنه لا تزال الولايات المتحدة على اتصال مع المسؤولين الإسرائيليين واللبنانيين، وكذلك مع القوات المسلحة اللبنانية، وندعو الحكومة اللبنانية بشكل عاجل إلى منع مثل هذه الهجمات ووضع المنطقة تحت سيطرتها.. كما نحثها على تسهيل الوصول الكامل لقوات حفظ السلام (يونيفيل) وفقا لقرار مجلس الأمن رقم 1701”.