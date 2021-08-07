السبت 07 أغسطس 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محطة تل أبيب

«الخارجية الأمريكية»: العنف يعرض الإسرائيليين واللبنانيين للخطر

وزير الخارجية الأمريكية
وزير الخارجية الأمريكية

أصدرت وزارة الخارجية الأمريكية بيانا، اليوم السبت، دعت فيه لبنان إلى منع هجمات حزب الله ضد إسرائيل. 

وأفادت الخارجية الأمريكية في بيانها بأن “العنف سوف يعرض الإسرائيليين واللبنانيين للخطر ويهدد استقرار لبنان وسيادته”.

وتابعت: “أنه لا تزال الولايات المتحدة على اتصال مع المسؤولين الإسرائيليين واللبنانيين، وكذلك مع القوات المسلحة اللبنانية، وندعو الحكومة اللبنانية بشكل عاجل إلى منع مثل هذه الهجمات ووضع المنطقة تحت سيطرتها.. كما نحثها على تسهيل الوصول الكامل لقوات حفظ السلام (يونيفيل) وفقا لقرار مجلس الأمن رقم 1701”. 

الولايات المتحدة لبنان مجلس الأمن الحكومة اللبنانية جنوب لبنان إسرائيلي

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ثالوث الأعداء

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