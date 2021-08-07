بلجيكا تسجل 1819 إصابة جديدة بكورونا و4 وفيات

سجلت السلطات الصحية في بلجيكا ألفا و819 إصابة جديدة بفيروس كوفيد-19 خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع إجمالي المصابين إلى 305 آلاف و936 حالة.

وذكرت وزارة الصحة البلجيكية - في بيان على موقعها الإلكتروني اليوم السبت - أن حصيلة الوفيات بلغت 25 ألفا و268 حالة، بعد أن سُجل أمس أربع حالات وفاة جديدة.

وأشارت الوزارة إلى أن حالات التعافي بلغت مليونا و63 ألفا و847 حالة.

وتوفي 7 مقيمين في دار للمسنين في بلجيكا، إثر إصابتهم بالسلالة الكولومبية لفيروس كورونا، على الرغم من تلقيهم جرعات اللقاح كاملة.

ونقلت قناة «فرنسا 24» الإخبارية، اليوم السبت، عن مصادر طبية قولها إن ما قد يبرر وفاتهم هو تقدمهم في السن وحالتهم الصحية السيئة.

يذكر أن هذه الطفرة الجديدة للفيروس نشأت في كولومبيا، ورصدت في الولايات المتحدة خلال الأسابيع الأخيرة، فيما تبقى حالات الإصابات بها في أوروبا نادرة، وتمثل هذه السلالة حاليا أقل من 1 بالمئة من عدد الإصابات في بلجيكا.

وفي سياق متصل، سجلت السلطات الصحية البلجيكية، أمس، 1973 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابات بالبلاد إلى مليون و134 ألفا و907 إصابات.

وأفادت السلطات البلجيكية- حسبما ذكرت وكالة «أكي» الإيطالية، أمس الجمعة- بأنه جرى تسجيل 6 وفيات جديدة بسبب فيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 25 ألفا و264 شخصا.

وأشارت السلطات إلى أن عدد المصابين بالوباء ممن يعالجون في المستشفيات يصل حاليا إلى 371 شخصا منهم 94 في وحدات العناية المركزة.

وارتفع إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في العالم إلى 201 مليون و874 ألفا و229 حالة.

وأفادت جامعة "جونز هوبكنز" البحثية الأمريكية- حسبما ذكرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية اليوم السبت- بأن إجمالي الوفيات الناجمة عن الإصابة بالفيروس في العالم وصل إلى 4 ملايين و281 ألفا و628 حالة.