السبت 07 أغسطس 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

تحقيقات حريق عقار فى منطقة الموسكى: ماس كهربائى بسبب حرارة الجو

حريق
حريق

تسلمت نيابة الموسكي الجزئية، اليوم السبت، تقرير المعمل الجنائي حول معاينة حريق شب في عقار، وتبين أن الحريق بسبب ماس كهربائي بسبب درجة حرارة الجو وسخونة الأجهزة الكهربائية.

كانت قد نجحت قوات الحماية المدنية بالقاهرة فى إخماد حريق بعقار بمنطقة الموسكي، دون إصابات.

وتلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بمديرية أمن القاهرة إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها نشوب حريق داخل منزل بالموسكى، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بـ5 سيارات إطفاء، وتم فرض كردون أمني لمحاصرة النيران ومنع امتدادها إلى المجاورات وتم الإخماد.

نصائح لتفادي نشوب الحرائق

يكون معدل انتشار الحرائق أكبر في درجات الحرارة المرتفعة الممثلة في فصل الصيف أكثر منها في فصل الشتاء؛ نظرًا لأن الحرارة تساعد على الاشتعال، فكلما زادت الحرارة زادت معها مؤشرات احتمالات زيادة وحدوث الحرائق.

وهناك ما يطلق عليه الوقاية من الحريق، وأن أولى خطوات الوقاية من الحريق هي التأكيد على وصلات الكهرباء، بحيث تكون معزولة بشكل جيد، والتأكيد على عدم حدوث شرارة في أي مكان في المنزل، ووجود طفاية حريق مناسبة للمكان، وأن يتعلم المواطن كيفية استخدامها.

وقال اللواء ممدوح عبدالقادر، مساعد وزير الداخلية، مدير الإدارة العامة للحماية المدنية الأسبق، إن كثرة الحرائق في بداية الصيف ترجع إلى عدة أسباب، منها أجهزة التكييف التي يتعود المواطنون على استخدامها بكثرة في ذلك التوقيت من العام، حيث يستخدمونها مباشرة بعد إغلاقها طوال فترة الشتاء دون عمل أي صيانة لها، فمن الممكن أن يؤثر ذلك على التوصيلات الكهربائية، وهو سبب معتاد يحدث نتيجة له العديد من الحرائق، على حد قوله.

 

 

تحقيقات حريق حرارة الجو ماس كهربائي حريق عقار نيابة الموسكي الجزئ منطقة الموسكى

رئيس التحرير

وائل لطفي

ثالوث الأعداء

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