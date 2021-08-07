ارتفاع «البلطي».. أسعار الأسماك «جملة» اليوم

استقرت أسعار الأسماك في الأسواق اليوم السبت، فيما ارتفع سعر البلطي من 19 إلى 20 جنيها، في سوق الجملة بالعبور، ليتراوح بين 20 و23 جنيها، واستقر سعر كيلو المكرونة السويسي ليتراوح اليوم بين 60 و75 جنيها، وسجل سعر كيلو الكابوريا ليتراوح بين 30 و120 جنيها.

وبلغ سعر كيلو السمك البوري، بين 47 و53 جنيها، وسعر كيلو الجمبري الصغير، اليوم بين 90 و160 جنيها،، وتراوح سعر الفيليه البلطي اليوم بين 30 جنيها و110 جنيهات، وسعر كيلو السبيط والكاليماري بين 110 جنيهات و170 جنيها.

وكان قد أكد الدكتور صلاح مصيلحي، رئيس الهيئة العامة للثروة السمكية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، أن خطة الزراعة في الاستزراع السمكي تهدف إلى زيادة نصيب الفرد 4 كيلو جرامات يوميا لتقترب من نصيب الفرد، طبقا لمؤشرات منظمة الأغذية والزراعة بالأمم المتحدة، ومن المتوقع أن يصل نصيب الفرد إلى 2 كيلو جرام من الأسماك، كما أنه مستهدف أن يصل الانتاج السمكي في مصر إلى 3 ملايين طن بحلول عام 2030.

وقال "مصيلحي"، في تصريحات لـ"الدستور"، إن مشروع الفيروز الذي تم افتتاحه بشرق التفريعة في محافظة بورسعيد يعد من أضخم مشروعات الاستزراع السمكي في الشرق الأوسط وإفريقيا، مشيرا إلى أن هذا المشروع يعد الأول من نوعة والذي ينفذ فية عملية الاستزراع السمكي في أحواض تربية باستخدام مياه البحر الخالصة على مساحة 16 ألف و342 فدانا، تتضمن 5908 أحواض استزراع بطاقة إنتاجية أكثر من 13الف طن أسماك سنويا.