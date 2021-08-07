حركة التنقلات الداخلية لرؤساء المباحث في أسوان

اعتمد اللواء هشام سليم مدير أمن أسوان، حركة التنقلات الداخلية لرؤساء مباحث أقسام الشرطة على مستوى المحافظة.

جاء ذلك في إطار تطوير آليات العمل الشرطي لمواجهة التحديات الأمنية الراهنة وكافة صور وأشكال الجريمة.

وشملت الحركة تجديد الثقة لكلاً من المقدم محمود الباجا رئيسًا لمباحث قسم أول أسوان، والمقدم محمود عبد المعز رئيساً لمباحث مركز أسوان، وتعيين الرائد أحمد عرابي رئيس مباحث قسم ثان، خلفاً للمقدم محمود رفاعي، وتعيين الرائد كريم بدران، رئيس مباحث مركز شرطة دراو، خلفًا للرائد أحمد ثروت.

وتضمنت الحركة أيضًا، تعين الرائد نبيل العادلي رئيساً لمباحث مركز شرطة كوم أمبو، خلفًا للعقيد عمرو علام الذي تم ترقيته، وتعيين الرائد وائل رشاد رئيس مباحث إدفو خلفاً للمقدم محمد امبابي، وتعيين المقدم عمرو حشاد رئيساً لمباحث مركز نصر النوبة خلفا للرائد محسن حزين.

وشملت الحركة أيضًا تعيين الرائد أحمد عبد الغني رئيس مباحث أبو سمبل خلفا للمقدم نبيل العادلي، الذي تولى منصب رئيس مباحث مركز شرطة كوم أمبو، وتعيين الرائد أحمد ثروت رئيس مباحث قسم شرطة أسوان الجديدة.

جدير بالذكر أن أعلنت حركة وزارة الداخلية خلال الأيام الماضية، تولى اللواء هشام سليم، منصب مدير أمن أسوان الجديد، بعد توليه لعدة مناصب قيادية مهمة، خلفًا عن اللواء عصام عثمان، مدير أمن أسوان سابقًا، والذى تم تعينيه خلال حركة التنقلات الجديدة مساعدًا لوزير الداخلية لمنطقة جنوب الصعيد.

اعتمد اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، الحركة السنوية للتنقلات العامة لضباط وضابطات الشرطة، وشهدت الحركة مفاجآت لأول مرة، وأرسلها قطاع شؤون الضباط، إلى مديريات الأمن لتنفيذها.

وشهدت الحركة، الدفع بقيادات شابة لتولي مسؤولية حفظ الأمن، لتنفيذ السياسة الجديدة لوزارة الداخلية، تعتمد على كوادر شبابية ذات خلفيات أمنية متطورة، ويجري الاعتماد على الحاصلين على دورات تكنولوجية، تدعيما لسياسة التحول الرقمي التي تنتهجها الوزارة في كل قطاعاتها.

و شملت الحركة ترقية عدد من الدفعات، حيث ستجري ترقية الدفعة 1996 و1997 لرتبة عميد، ودفعة 2001 و2002 لرتبة عقيد، ودفعة 2006 لرتبة المقدم، ودفعة 2011 لرتبة الرائد، ودفعة 2016 لرتبة النقيب.