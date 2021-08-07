السبت 07 أغسطس 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

رئيس قضايا الدولة يهنئ السيسى بالعام الهجرى الجديد

رئيس قضايا الدولة
رئيس قضايا الدولة

هنأ المستشار حسين مصطفى فتحي، رئيس قضايا الدولة، والمستشارون أعضاء المجلس الأعلى للهيئة، وجميع مستشاري الهيئة، الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، والشعب المصري، والأمة العربية والإسلامية، بمناسبة حلول العام الهجري الجديد ١٤٤٣هـ، سائلين المولى، عز وجل، أن يجعله عام خير وبركة وأمن وأمان واستقرار وازدهار لمصرنا الحبيبة.

وأكدوا أن احتفالنا بذكرى الهجرة النبوية الشريفة يحمل لنا دروساً عظيمة نستلهم منها إرادة الصمود والإيمان والتضحية لبناء الدولة المصرية القوية الحديثة في إطار من التعايش السلمي بين جميع المواطنين، يجمعهم الحب والتآخي بهدف تحقيق الازدهار والتقدم لمصرنا الغالية.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي قد شهد، في وقت سابق، أداء حلف اليمين للمستشار حسين مصطفى فتحي، رئيسًا لهيئة قضايا الدولة.

وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن السيسي اجتمع مع الرئيس الجديد لهيئة قضايا الدولة عقب أدائه اليمين الدستورية، حيث أكد دور الهيئة كمؤسسة قضائية شامخة في ترسيخ العدالة على نحو يحفظ الحقوق ويصون مصالح الوطن.

جامعة القاهرة الرئيس عبدالفتاح السيسي اليمين الدستوري العام الهجري الجديد اليمين الدستورية رئيس قضايا الدولة السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار حسين مصطفى فتحي رئيس قضايا الدولة الرئيس عبدالفتاح

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