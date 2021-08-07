ضبط 13 ألف قضية سرقة تيار كهربائى خلال 24 ساعة

واصلت الأجهزة الأمنية بالإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الاقتصادي حملاتها الأمنية المكبرة على مستوى الجمهورية، حيث أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط 2945 قضية متنوعة فى مجال مكافحة الجرائم والظواهر الاجتماعية السلبية، وضبط 13787 قضية سرقة تيار كهربائي، ومخالفات شروط التعاقد.

كما تم ضبط 123 قضية فى مجال "الضرائب العامة، والضرائب على المبيعات ومخالفات الجمارك، وحماية الأموال والضرائب العقارية والملاهى وتحرى مدين لمصلحة الضرائب"، وفى مجالات (تنفيذ القرارات الإدارية المختلفة، متابعة مخالفات أنشطة الوحدات السكنية والمهنية، رفع الإشغالات، مكافحة جرائم سرقة التيار الكهربائي، إدارة المحلات التجارية بدون ترخيص) تم ضبط 105 قضايا متنوعة.

كما أسفرت جهود الحملات فى مجال متابعتها للأسواق عن ضبط 1403 قضايا تموينية متنوعة أبرزها: (غش غذائي، لحوم ومصنعاتها، ثروة حيوانية، مواد بترولية، سجائر)، وجار مواصلة الحملات المكبرة على مستوى الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية ومواجهة الجريمة بشتى صورها.

وتواصل وزارة الداخلية الحملات الأمنية المُكبرة على مستوى الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية، ومواجهة كافة أشكال الجريمة بشتى صورها، ومكافحة كافة الأنشطة الإجرامية.

وكثفت أجهزة الوزارة بالإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الاقتصادى، الحملات الأمنية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال الفترة الأخيرة فى مجال أعمال تلك الإدارات.