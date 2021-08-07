السبت 07 أغسطس 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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محافظات

عميد تمريض القناة تكشف الاستعدادات الأخيرة عن اختبار القدرات (صور)

جانب من الاستعدادات
جانب من الاستعدادات

أعلن الدكتور أحمد زكي، رئيس الجامعة عن بدء اختبارات القدرات بكلية التمريض لطلاب وطالبات الثانوية العامة، وذلك عن العام الجامعي ٢٠٢٠- ٢٠٢١، اعتبارًا من الأحد القادم الموافق ٨ أغسطس، وذلك في إطار استعدادات جامعة قناة السويس لاختبارات القدرات.

جانب من الاستعدادات

وأضاف الدكتور محمد شقيدف نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أن اختبارات القدرات من اختبارات معرفية، ومقابلات شخصية تسير وفق جدول زمني معلن، وتكون أيام الأحد ٨، ١٥ أغسطس، والثلاثاء ١٠، ١٧ أغسطس، والأربعاء ١١، ١٨ أغسطس؛ على أن تبدأ المقابلات الشخصية في التاسعة صباحا، و الاختبارات المعرفية في الواحدة ظهرًا.

جانب من الاستعدادات
جانب من الاستعدادات
جانب من الاستعدادات

ومن ناحيتها أكدت الدكتورة وفاء عبد العظيم، عميد كلية التمريض، على جاهزية الكلية لاستقبال طلاب وطالبات الثانوية العامة المتقدمين لاختبارات القدرات المؤهلة للالتحاق بالكلية وفق المواعيد المحددة لهم أيام الأحد، والثلاثاء، والأربعاء، لمدة أسبوعين، مشيرة إلى أهمية مراجعة الطلاب للموقع الرسمي للمجلس الأعلى للجامعات لمعرفة جميع الإرشادات العامة المتاحة عن الاختبارات الخاصة بالكلية، ومشددة على أهمية اتباع الإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا، من ارتداء الكمامات طوال فترة التواجد بالكلية، والقفازات الطبية والكحول، وعدم التزاحم.

وأوضحت عميد الكلية أنه سيتم التعامل مع الطلاب فقط؛ لذا يرجى عدم تواجد أولياء الأمور داخل الكلية، وذلك حفاظًا على سلامة وصحة الطلاب.

جانب من الاستعدادات

وأفادت الدكتورة إيناس عبد الله، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، أنه على الطلاب والطالبات المتقدمين لاختبارات القدرات التواجد بمقر الكلية في اليوم المحدد لكل طالب في تمام الثامنة والنصف صباحا، مع ضرورة إحضار إثبات الشخصية الخاص به، واستمارة موعد الاختبار ومكانه، وصورة شخصية، ورقم جلوس الطالب في الثانوية العامة لكتابته في ورقة الإجابة أثناء الاختبارات، وإيصال سداد رسوم الاختبارات، والأدوات الخاصة بكل طالب من قلم جاف ازرق، وقلم رصاص واستيكة.

جانب من الاستعدادات

وتابعت وكيل الكلية أنه يحظر على الطالب إحضار الموبايل أو أي جهاز إلكتروني آخر ، موضحة أن اختبارات القدرات تشمل ٣ اختبارات معرفية ومقابلة شخصية.

جامعة قناة السويس أماكن أداء اختبارات قدرات كليات الفنون الجملية اختبار قدرات كلية السياحة والفنادق اختبارات قدرات الرسم اختبارات قدرات بعد انتهاء امتحانات الثانوية العامة اختبارات قدرات كليات الفنون الجملية امتحانات قدرات الطلاب الوافدين

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