«الصحة» تحدد مشروبات صحية تقوى الجسم خلال فترة العزل المنزلى لكورونا

أعلنت وزارة الصحة والسكان، أن هناك عدد من المشروبات التي يجب تناولها عند الإصابة بفيروس كورونا لأنها تعزز من صحة الجسم خلال فترة العزل المنزلي.

وأوضحت وزارة الصحة والسكان، في منشور لها عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أنه يجب شرب 8 أكواب من المياه يوميًا للحفاظ على درجة حرارة وحيوية الجسم وتحسين الصحة العامة.

وأشارت الوزارة إلى أنه يجب أيضا تناول عصائر الفواكه الطبيعية وخاصة البرتقال والجوافة والسموم بدون إضافة سكر واستبدال السكر بعسل نحل بكميات قليلة.

ولفتت الوزارة إلى أنه يمكن للمواطنين التواصل مع غرفة وزارة الصحة لمتابعة مرضى فيروس كورونا في العزل المنزلي من خلال إرسال كلمة (عزل) في رسالة إلى الرقم 1440.



وكانت قد أعلنت وزارة الصحة والسكان، الجمعة، عن خروج 321 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 232601 حتى اليوم.



وأوضح الدكتور خالد مجاهد مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية، والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 57 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 5 حالات جديدة.

وقال "مجاهد" إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر "مجاهد" أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الجمعة، هو 284580 من ضمنهم 232601 حالة تم شفاؤها، و 16562 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف ويمكن تحميله من خلال الرابطين التاليين:

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