السبت 07 أغسطس 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«الصحة» تحدد مشروبات صحية تقوى الجسم خلال فترة العزل المنزلى لكورونا

مشروبات صحية
مشروبات صحية

أعلنت وزارة الصحة والسكان، أن هناك عدد من المشروبات التي يجب تناولها عند الإصابة بفيروس كورونا لأنها تعزز من صحة الجسم خلال فترة العزل المنزلي.

 

وأوضحت وزارة الصحة والسكان، في منشور لها عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أنه يجب شرب 8 أكواب من المياه يوميًا للحفاظ على درجة حرارة وحيوية الجسم وتحسين الصحة العامة.

 

وأشارت الوزارة إلى أنه يجب أيضا تناول عصائر الفواكه الطبيعية وخاصة البرتقال والجوافة والسموم بدون إضافة سكر واستبدال السكر بعسل نحل بكميات قليلة.

 

ولفتت الوزارة إلى أنه يمكن للمواطنين التواصل مع غرفة وزارة الصحة لمتابعة مرضى فيروس كورونا في العزل المنزلي من خلال إرسال كلمة (عزل) في رسالة إلى الرقم 1440.
 

وكانت قد أعلنت وزارة الصحة والسكان، الجمعة، عن خروج 321 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 232601 حتى اليوم.
 

وأوضح الدكتور خالد مجاهد مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية، والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 57 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 5 حالات جديدة.

 

وقال "مجاهد" إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

 

وذكر "مجاهد" أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الجمعة، هو 284580 من ضمنهم 232601 حالة تم شفاؤها، و 16562 حالة وفاة.

 

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف ويمكن تحميله من خلال الرابطين التاليين: 

نسخة أندرويد

‏https://bit.ly/2MHG97L

نسخة أيفون

‏https://apple.co/3gURgYJ

وزارة الصحة والسكان فيروس كورونا العزل المنزلي مشروبات صحية

رئيس التحرير

وائل لطفي

ثالوث الأعداء

الأكثر قراءة

مصادر بـ«التعليم»: الحاصلون على 98% و99% فى الثانوية هذا العام «يتعدوا على الأصابع»

صورة جديدة لقاتلة فتاة المول فى البحيرة

«الأرصاد» تكشف موعد انكسار الموجة الحارة

«مستجدات» موعد فتح الطيران بين مصر والمملكة العربية السعودية| أخبار الطيران السعودي الدولي

ننشر أول صور لمركب الملك خوفو قبل مغادرة المنطقة الأثرية بالهرم

حرارة شديدة يعقبها انخفاض.. تفاصيل طقس الـ72 ساعة المقبلة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صفاء النجار

الحوار مع ذاتك المستقبلية «3»

ماجد حبته

لا حوار مع الخلايا السرطانية

مدحت بشاى

العذراء وأيقوناتها الخالدة

د. محمد عفيفي

تاريخنا وأسماء الشوارع «1-2»

ماجد حبته

الأفغان يقاومون.. و«طالبان» تتوحش

عبد الرحيم طايع

أمية المتعلمين

د. القس صفوت البياضى

مصر رائدة بين دول العالم بوحدانيتها

جلال حمام

الغنوشى لا يؤمن بالدولة التونسية

صور

الحر في مصر

جنازة حسب الله الكفراوى

عرض خاص لفيلم الإنس والنمس

محطة تل أبيب

المزيد

«الخارجية اللبنانية» ترفع شكوى ضد الكيان الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة

جيش الاحتلال الإسرائيلى ينفى قصف غزة

«يونيفيل»: نعمل مع الأطراف اللبنانية والإسرائيلية لمنع الوضع من الخروج عن السيطرة