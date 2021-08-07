العرض المسرحى كشفناه بالحديقة الثقافية للطفل فى السيدة زينب.. الليلة

يستقبل مسرح الحديقة الثقافية التابعة للمركز القومي لثقافة الطفل بالسيدة زينب٬ في السابعة من مساء اليوم السبت٬ عرض الأطفال المسرحي، "كشفناه"، والذي يقام بالتعاون مع المجلس الأعلى للثقافة.

والعرض تأليف وإخراج أحمد إسماعيل عبد الباقي. من بطولة: سحر منصور، هيثم حسن، نجلاء سال، إبراهيم البيه، رحمة محجوب، محمد عبد الفتاح، إيمان نافع والطفلة حور.

في سياق متصل، وضمن فعاليات مبادرة كل يوم شاعر، والتي تنظمها لجنة الشعر بالمجلس الأعلى للثقافة، تبث أونلاين في السادسة من مساء اليوم، عبر قناة المجلس الرسمية على موقع "يوتيوب"، أمسية جديدة من أمسيات برنامج "إقرأ معانا"، حيث يستضيف البرنامج الشاعرة المصرية عبير مبارك.

ومن المقرر أن تقرأ "عبير مبارك" مجموعة من قصائدها الشعرية وهي: "وقال صباح الخير"، وقصيدة "شوك الرحيل".

ومن قصيدة "من أنت" للشاعرة عبير مبارك نقرأ: من أنت يا هذا الذي..قد آمنت بك أحرفي؟..ما أبأس القلب الذي..جهلا يظنك بعض أفراح القدرْ..فيهيم خلفك في بطر..ويسير في درب الخطر..لا يهتدي.. ويروح خلفك كل صبحٍ..جاهلا.. لا يغتدي....قد ضل منه المستقر..يا أيها النقش الذي....صنع الضباب خياله..وتمددت بلظى الفؤاد حباله..انت الضباب....أنت الحقيقة والسراب..أنت المحال....أنت الذنوب جميعها..أنت الصفح و الغفران..أنت اليقين مع الخيال..كم كنت ارعن في بريق خادع..فيه الحتوف تناثرث

فيه الظنون تكاثرت..فيه الأنين..فبحسب قلبي إنه..فيه الشكوك تكسرت..من فرط أضغاث الهوى..لكنهُ.. وبنورهِ..قد بات ينعم باليقين..

ــ الشاعر الليبيي جمعة الفاخري في ضيافة كل يوم شاعر الإثنين

كما يحل الشاعر الليبي جمعة الفاخري، في السادسة من مساء بدع غد الأثنين، ضيفًا على برنامج "إقرأ معانا"، والذي يبث "أونلاين" عبر قناة المجلس الأعلى للثقافة على موقع "يوتيوب"، والذي تنظمه لجنة الشعر بالمجلس ضمن مبادرة "كل يوم شاعر".

ومن المقرر أن يقرأ "الفاخري" مجموعة من قصائده الشعرية وهي: تواشيح ــ تهاوين أنثي ــ وذي الوجه.

وجمعة سعيد محمَّد الفاخري. شاعرٌ وقاصٌّ وصحفيٌّ ومذيعٌ وإذاعيٌّ ، وباحثٌ في المأثور الشَّعبيِّ. رئيس تحرير صحيفة المأثور الشعبي. مستشارٌ ثقافيٌّ للرَّابطةِ العربيَّةِ للقصَّةِ القصيرَةِ جِدًّا.

غنَّى لَهُ كثيرٌ منَ المطربين والمنشدينَ قصائدَ فصيحةً وعامِّيَّةً، منها قصيدة هي ليبيا، وطني، قلوب للوطنِ، وطن الفوارس، إلى أمِّي، أميرة ذاتي، كن قريبًا، رسالة من شهيدٍ، من شهيدٍ لأمِّه، تفوُّق، يا بلادنا (ملحمة غنائيَّة وطنيَّة) مشاغيل، عدِّي الملامة، نهديلك في عيدك زهر..وغيرها.

وصدر لــ جمعة الفاخري مؤلفات: صفرٌ على شمالِ الحبِّ ــ رمادُ السَّنواتِ المحترقَةِ ــ اِمرأةٌ متراميةُ الأطرافِ ــ اِعترافاتُ شرقيٍّ معاصر ــ حَدَثَ في مثلِ هذا القلبِ ــ شيءٌ من وهجِ القلبِ ــ تأمُّلاتٌ في الأدبِ والحُبِّ والحيَاة ــ عناقُ ظلالٍ مراوغَةٍ ــ توقيعاتٌ على وَجْنَةِ القَمَرِ ــ تقمَّصتني امرأةٌ ــ التَّرَبُّصُ بوجْهٍ القمرٍ رفيف أسئلةٍ أخرى ــ ربيعٌ على جناحي فراشة ــ أسيرُ بقلبٍ ملتفتٍ ــ شَذَرَاتٌ جَمَاليَّةٌ ــ مراسِمُ اقترافِ وطنٍ. وغيرها.