السبت 07 أغسطس 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

بالأسماء.. حركة تنقلات ضباط مديرية أمن القليوبية

اللواء محسن شعبان
اللواء محسن شعبان مدير أمن القليوبية

اعتمد اللواء محسن شعبان مدير أمن القليوبية الحركة الداخلية لضباط إدارة البحث الجنائي بالقليوبية برئاسة العميد محمد العناني مدير إدارة البحث الجنائى والتي شملت تكليف المقدم أمير الكومي رئيسا لقسم شرطة ثان بنها، ونقل الرائد أحمد حمدي للإدارة العامة للمخدرات وتكليف الرائد محمد عبدالله السايح بإدارة البحث الجنائي بالقليوبية.

 

كما جرى تكليف الرائد محمد عماد رئيسا لمباحث قسم شرطة أول بنها و محمود إسماعيل رئيسا لمباحث الخانكة والمقدم أحمد عبدالمنعم لمركز بنها والنقيب محمد شديد رئيسا لمركز شرطة شبين القناطر.

 

كما شملت الحركة تكليف الرائد مصطفى دياب رئيسا لمركز قليوب والمقدم طه حسين رئيسا لمركز شرطة كفر شكر خلفا للرائد محمد عماد 

 

كما جرى تكليف الرائد وائل عابدين لرئاسة مباحث قسم شرطة الخانكة والرائد محمود إسماعيل رئيسا لمباحث مركز شرطة الخانكة والرائد حازم الخيال رئيسا لمباحث قسم الخصوص والمقدم أحمد عسر رئيسا لقسم أول شبرا الخيمة.

 

كما جرى تكليف المقدم محمد فتحي رئيسا لمركز  شرطة طوخ والرائد يوسف الشامي رئيسا لمباحث قسم شرطة العبور والرائد حسام الحسيني رئيسا لمباحث قسم شرطة قها.

 

كما جرى تكليف المقدم محمد سعد وكيلا لإدارة مرور القليوبية والعقيد رامي سعد رئيسا لمباحث مرور القليوبية والنقيب محمد مختار وكيلا لمباحث المرور والمقدم محمود علام رئيسا لمباحث مركز القناطر الخيرية والمقدم أحمد سالم الدقميرى مأمور قسم ثان شبرا الخيمة 

 

وكان قد اعتمد اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، حركة تنقلات ضباط الشرطة 2021 حيث تولى اللواء محسن شعبان، مديرًا لأمن القليوبية، خلفا للواء فخر الدين العربي.

 

وكان اللواء محسن شعبان تولى مساعدا لمدير أمن الشرقية لفرقة الشرق قبل تصعيده نائبا لمدير أمن الشرقية.


كما حصل مدير أمن القليوبية الجديد على وسام الجمهورية من الطبقة الأولى من رئيس الجمهورية بمناسبة عيد الشرطة تكريما لجهوده خلال الفترة الماضية فى ضبط الأمن وملاحقة الجريمة بشتى أنواعها.

القناطر الخيرية وزير الداخلية كفر شكر الحركة الداخلية اللواء محمود توفيق مديرية أمن القليوبية ضباط الشرطة مدير إدارة البحث الجنائى حركة تنقلات ضباط الشرطة 2021

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وائل لطفي

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