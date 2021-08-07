جامعة الوادى الجديد تستعد لاجراء اختبارات القدرات بالتربية الرياضية

تستعد جامعة الوادي الجديد لاستقبال طلاب الثانوية العامة لأداء اختبارات القدرات فى الفترة من 7/ 8 وحتى 19/ 8/ 2021 بالمجمع الرياضى جنوب مدينة الخارجة من الساعة الخامسة مساء خلال فترة اختبار القدرات.

وقال الدكتور عبد العزيز طنطاوي رئيس الجامعة، في بيان له إنه تم تطبيق كافة الإجراءات ومراعاة أقصى درجات الوقاية بين الطلاب والعمل على القيام بإجراء اختبار القدرات للطالب على يومين؛ الأول سيكون طبي واليوم الثاني مهارى.

قال الدكتور رجب كامل عميد كلية التربية الرياضية بالوادى الجديد ان على الطلاب الراغبين في أداء اختبار القدرات التوجه الي معمل التنسيق الإلكترونى بالمبنى الإدارى للجامعة بطريق الداخلة حيث ان الموقع متاح للطلاب للتسجيل قبل اجراء الاختبار بيومين.

مؤكدا على توفير كافة سبل الدعم والرعاية والراحة للطلاب خلال أدائهم الاختبارات، مع تواجد أعضاء هيئة التدريس والعاملين المختصين بكلية التربية الرياضية للإجابة على استفسارات الطلاب وتقديم لهم التيسيرات المطلوبة، مع ضرورة التزام جميع المتواجدين بارتداء الكمامات الطبية والحفاظ على مسافات التباعد الاجتماعي مع توفير وسائل نقل داخلية وتوفير كل سبل الراحة لطلاب الثانوية العامة حين توجههم إلى مقار الاختبار بمقار المجمع الرياضة جنوب مدينة الخارجة.

وفي سياق اخر ترأس الدكتور عبد العزيز طنطاوى رئيس جامعة الوادى الجديد، اليوم، إجتماع المكتب التنفيذي لمركز ضمان الجودة والاعتماد بالجامعة بحضور الدكتور احمد سيد حرباوي نائب رئيس جامعة الوادى الجديد لشئون التعليم والطلاب الدكتور ماهر زنقور المدير التنفيذي للمركز ومدراء الوحدات بكليات الجامعة .

وحضر من المكتب التنفيذي للمركز الدكتورة ابتسام تمساح والدكتورة منار علي ممثلين عن فريق المتابعة للخطة التنفيذية للجامعة بقاعةمجلس الجامعة بالمبنى الادارى للجامعة بطرق الداخلة



وخلال الإجتماع أكد الدكتور عبد العزيز طنطاوى رئيس الجامعة ان الجامعة تتعهد بالدعم الكامل للكليات سعيا وراء التقدم للاعتماد في القريب ومثمنا دور مركز ضمان الجودة وتقييم الاداء

مشددا على اهمية الالتزام بقواعد مسار الجودة في كل مؤسسات الجامعة للارتقاء بالمنظومة التعليمية التى تدعمها الدولة لمزيد من الرقى والازدهار للعملية التعليمية للوصول بالمنتج والمخرج التعليمى بما يحقق ويلبى رغبات سوق العمل من خلال منتج تعلمى راقى يحقق امال وطموحات القيادة السياسية التى لم تبخل على دعم منظومة التعليم والبحث العلمى بالجامعة.