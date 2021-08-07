وزير التربية التعليم: لن نقف صامتين أمام تغول مافيا الكتب الخارجية

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، منذ قليل، عن التزوير وسرقة الملكية الفكرية وتضليل أولياء الأمور: «علقت منذ قليل على الصور المتداولة من المناهج الجديدة للصف الرابع الابتدائي، وهي موجودة على روابط مزورة في أسفل الصفحات المتداولة».

وأضاف: «هذه الصور المتداولة من كتب خارجية لشركات غير مرخصة تسرق الملكية الفكرية من أجل الحصول على أموال أولياء الأمور، ولم ترخص من الوزارة، وما تنشره هو نسخ قديمة مزورة من المناهج من مراحل إعدادها المختلفة، وليس هذا هو كتاب الوزارة القادم، والذي تم إدخال تعديلات كبيرة عليه، وما يزال في مرحلة المراجعة».

وتابع: «سوف تعلن الوزارة عن كل كتب الصف الرابع الابتدائي عند اكتمالها، وكل ما يتم نشره مسروق بالكامل، وقد تم إبلاغ المصنفات الفنية لتعقب الموقع أعلاه، وعدد من ناشري الكتب الخارجية وسارقي حقوق الملكية الفكرية».

وأكد وزير التربية والتعليم، أن الوزارة تفخر بمستوى الكتب الجديدة للصفوف الأولى، وبالذات الصف الرابع الابتدائي، وهي أكثر من هذا بكثير، ولكننا لن نقف صامتين أمام تغول بعض أصحاب مافيا الكتب الخارجية، وسنتعامل معهم بالقانون.

وكان الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، قد أكد أن النسخ المتداولة من مناهج العلوم والرياضيات الجديدة للصف الرابع الابتدائي هى نسخ مسربة قبل التعديلات، وليست النسخ النهائية.

وأشار إلى أن الوزارة سوف تحقق في هذا التسريب، أما الكتب النهائية فهى لم تعتمد بعد، ولا زالت في مرحلة المراجعة والتعديل.

وكان قد تداول بعض رواد موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» نسخًا من منهج العلوم للصف الرابع الابتدائي الجديد، المقرر للعام الدراسي المقبل ٢٠٢١/ ٢٠٢٢ م.