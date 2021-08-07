التعاون الإسلامى تدين هجوماً على دورية للجيش التشادى

أعربت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي، عن إدانتها واستنكارها الشديدين للهجوم الذي استهدف دوريةً للجيش التشادي في منطقة بحيرة تشاد، على أيدي مسلحين.



وتقدَّم الأمين العام للمنظمة الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء السعودية "واس" - بصادق التعازي والمواساة لأسر الضحايا من الجنود الذين سقطوا في ساحة المعركة مدافعين عن وحدة وسلامة الأراضي التشادية، ولحكومة جمهورية تشاد وشعبها، متمنيا الشفاء العاجل للجرحى.



وجدّدت الأمانة العامة موقفَ المنظمة المبدئي المناهض لأشكال الإرهاب والتطرف العنيف كافة، مشددةً على تضامنها التام مع السلطات التشادية في حربها على الإرهاب.

و علي صعيد آخر ، أدانت منظمة التعاون الإسلامي، محاولة الحوثيين استهداف منطقة خميس مشيط بطائرة مسيّرة مفخخة، مجددة تضامنها مع المملكة العربية السعودية ومساندتها جميع التدابير والإجراءات التي تتخذها في سبيل الحفاظ على أمنها واستقرارها وسلامة أراضيها.

وأعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن بقيادة المملكة العربية السعودية، أن الدفاعات الجوية اعترضت ودمرت طائرة مسيّرة مفخخة باتجاه خميس مشيط في السعودية.

ووفقًا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية "واس"، أكد التحالف العربي أن كافة المحاولات العبثية لاستهداف المدنيين تم التصدي لها وإفشالها.