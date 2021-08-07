دعوات أممية لوقف إطلاق النار فى أقليم تيجراى بعد انتهاكات النظام الإثيوبى

أدانت الأمم المتحدة الانتهاكات ضد أقليم تيجراي التي تتم بمباركة النظام الإثيوبي، حيث قال رئيس عمليات الإغاثة في الأمم المتحدة مارتن غريفيث: إن وقف إطلاق النار في تيجراي أصبح أكثر إلحاحًا من أي وقت مضى.

وقال رئيس مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، الجمعة، إن وقف إطلاق النار في تيجراي لأسباب إنسانية ضروري أكثر من أي وقت مضى من أجل نجاح عملية مساعدات ضخمة عبر الخطوط الأمامية.

وفي حديثه في جنيف، شدد مارتن غريفيث على إلحاح الوضع بالنسبة لجميع المتضررين في المنطقة الشمالية من إثيوبيا، بعد ثمانية أشهر من القتال بين القوات الحكومية والموالين للجبهة الشعبية لتحرير تيجراي.

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، حذر مسؤول كبير في الأمم المتحدة من نزوح 200 ألف شخص بسبب القتال في منطقة أمهرة المجاورة ، فضلا عن أكثر من 50 ألف شخص في عفار.

وقال جريفث: "هذه الحرب يجب أن تنتهي ، هذه الحرب يجب أن تنتهي. سنستمر جميعًا في محاولة إيصال تلك الـ 100 شاحنة يوميًا للوصول إلى ميكيلي والوصول إلى المستفيدين".

وأضاف: "سنفعل كل ما في وسعنا لمساعدة المتضررين في منطقتي أمهرة وعفر، مع مواصلة العمل في مناطق أخرى من إثيوبيا".

400000 شخص مهددون بالمجاعة

ومنذ اندلاع الصراع في (نوفمبر) الماضي ، ازدادت الاحتياجات الإنسانية، وسط أعمال قتل ونهب وتدمير للمراكز الصحية والبنية التحتية الزراعية، بما في ذلك أنظمة الري الضرورية لنجاح المحاصيل.

وحذر عمال الإغاثة التابعون للأمم المتحدة مرارًا وتكرارًا في الأسابيع الأخيرة من تعرض حوالي 400 ألف شخص لخطر المجاعة في تيجراي.

وقال جريفيث: "إنهم بحاجة إلى الغذاء ، فالمحصول الذي تم زراعته مؤخرًا لن ينتج سوى ربع ، إن لم يكن نصف ، إنتاجه المحتمل، وتابع: "سوف تستمر متطلبات الغذاء حتى العام المقبل".

وأضاف: "إنهم بحاجة إلى إعادة تجهيز المراكز الصحية الأولية. لقد رأينا المستشفيات والمراكز الصحية مدمرة ، وسُلبت المعدات. "هناك عاملون صحيون لكن لا توجد رواتب" .

وفي إشارة إلى أن حوالي 178 شاحنة مساعدات وصلت إلى ميكيلي ، عاصمة إقليم تيغري ، في الأيام الأخيرة ، وأن 40 أخرى ينتظرون الوصول ، أكد المسؤول في الأمم المتحدة مدى صعوبة ضمان الوصول المنتظم للمساعدات.

وبالمثل، حذر خبير مستقل في مجال حقوق الإنسان عينته الأمم المتحدة يوم الجمعة من استهداف اللاجئين الإريتريين المحاصرين في تيجراي من قبل طرفي النزاع.

وقال محمد عبد السلام بابكر، مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بإريتريا ، إن إثيوبيا كانت تستضيف قرابة 100 ألف لاجئ من إريتريا المجاورة قبل اندلاع القتال في تيجراي في نوفمبر الماضي.

وتابع: "منذ بداية النزاع ، تلقيت العديد من المزاعم الموثوقة بارتكاب انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان والقانون الإنساني ضد اللاجئين الإريتريين، من قبل الحكومة الفيدرالية الإثيوبية والقوات الإريترية المتحالفة مع الحكومة".

وأشار الخبير إلى أن "اللاجئين الإريتريين تم تحديدهم واستهدافهم وإيذائهم من قبل الجانبين بسبب تعاونهم المزعوم مع الطرف الآخر في النزاع".

وحذر محمد عبد السلام بابكر في نداء مكتوب لجميع الأطراف لحماية اللاجئين بما يتفق مع القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، من أن حوالي 80 ألف لاجئ معرضون "لخطر وشيك" في منطقتي تيغراي وعفر مع انتشار القتال.

وتا\بع: "إنني منزعج للغاية من التقارير التي تتحدث عن الهجمات الانتقامية والقتل والعنف الجنسي وضرب اللاجئين الإريتريين ونهب المخيمات والممتلكات".

وقال السيد بابكر: "يجب أن يتوقف هذا العنف ضد اللاجئين".

وفي يوليو أعربت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين عن قلقها إزاء 24 ألف لاجئ إريتري في مخيمي ماي عيني وآدي هروش، الذين حُرموا من المساعدات الإنسانية ووقعوا ضحايا للتنمر والمضايقة.

كما أدت الاشتباكات المسلحة الأخيرة إلى نزوح آلاف الأشخاص في منطقة عفار المجاورة ، والتي تستضيف 55 ألف لاجئ إريتري إضافي. في يناير ، تم تدمير مخيمي هيتساتس وشيملبا للاجئين.

نزح حوالي 20 ألف لاجئ وفقد المئات

قال الخبير الحقوقي: "لقد أقر القانون الإنساني الدولي منذ فترة طويلة بضرورة حماية المدنيين المحاصرين في النزاعات".

واختتم حديثه قائلاً: "إنني أدعو على وجه التحديد جميع الأطراف إلى احترام اتفاقية اللاجئين لعام 1951".