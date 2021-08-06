وزير التعليم يكشف حقيقة المناهج المتداولة للصف الرابع الابتدائى

أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن النسخ المتداولة من مناهج العلوم والرياضيات الجديدة للصف الرابع الابتدائي هي نسخ مسربة «قبل التعديلات» وليست النسخ النهائية.

وأشار وزير التربية والتعليم إلى أن الوزارة ستحقق في هذا التسريب، أما الكتب النهائية لم تعتمد بعد ولا زالت في مرحلة المراجعة والتعديل.

وتداول بعض رواد موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» نسخا من منهج العلوم للصف الرابع الابتدائي الجديد المقرر للعام الدراسي القادم ٢٠٢١/ ٢٠٢٢ م.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني رابطا لكل الطلاب المتقدمين إلى مدرسة الفنية التكنولوجية للطاقة النووية بالضبعة، طباعة رقم الجلوس ومعرفة ميعاد الاختبار.

ويمكن للطلاب الدخول عبر الرابط التالي:

https://npds.emis.gov.eg/Default.aspx

للإعلان عن أرقام الجلوس ومقار اللجان للطلاب المتقدمين بالمدرسة الفنية التكنولوجية للطاقة النووية بالضبعة.

كما أعلنت وزارة التربية والتعليم عن موعد امتحان الطلاب المتقدمين للالتحاق بالمدرسة الفنية المتقدمة لتكنولوجيا للطاقة النووية بالضبعة بمطروح وستجري يومي الأحد والاثنين الموافقين 8 و9 أغسطس 2021، وذلك للطلاب الذين استوفت عليهم الشروط المعلنة وتقدموا بملفاتهم للمديريات ،حيث ستجري الاختبارات بمقرات التطوير التكنولوجي بالمديريات التعليمية.

كما شددت الوزارة على الطلاب، بضرورة متابعة موقع الوزارة لطباعة ارقام الجلوس والتوجه لمقر الامتحانات في المواعيد المحددة .

كما أكدت على ضرورة ارتداء الكمامات الواقية للطلاب والعاملين بمقار المراكز لاداء الامتحانات.

وتعمل مدرسة الضبعة النووية الثانوية بنظام خمس سنوات، وتضمن مدرسة متكاملة، بها مباني تعليمية وفندقية، مخصصة لإقامة الطلبة، والمعلمين بها.

وتوفر المدرسة أتوبيسات لنقل الطلبة للإسكندرية وبعض المحافظات، نهاية كل أسبوع خلال الدراسة، لقضاء إجازة مع الأسرة، ويقيم الطلاب في الفنادق، مع توفير الوجبات الشاملة لهم، والدراسة «نظري وعملي، في الورش، والمعامل»، وتضم أقسام الكهرباء والإلكترونيات، والميكانيكا، وتعليم الابتكار، للطلاب مع وجود جانب رياضي، من خلال توفير ملعب قانوني، وصالات ألعاب رياضية، ونظام تأمين للمدرسة، وإشراف ومتابعة من مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني.