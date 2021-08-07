السبت 07 أغسطس 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ بنى سويف يكلف بتقديم الحماية الاجتماعية لسيدة تبيع مناديل ورقية

محافظ بنى سويف
محافظ بنى سويف

أكدت إحسان عبد اللطيف أبوزيد، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي في بني سويف، اليوم الجمعة، أنه تنفيذًا لتكليفات الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، بشأن بحث الحالة الإنسانية لإحدى السيدات المسنات (تقوم بيع مناديل ورقية) بجوار المسجد الكبير بشرق النيل بمدينة بني سويف الجديدة، ودراسة كيفية تقديم الحماية الاجتماعية لها.

وأوضحت «أبو زيد»، أنه قد تم توجيه أعضاء من فريق التدخل السريع بالمديرية لبحث حالتها ودراسة تقديم الرعاية الصحية والاجتماعية لها، حيث تبين أن السيدة المذكورة قد رفضت النقل إلى دار الإيواء، وأن لديها منزل تقيم فيه.

وأشارت وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، أن المحافظ  كلف، بشأن بحث الحالة الإنسانية لإحدى الفتيات غير القادرات المقبلة على الزواج وبحاجة إلى توفير مستلزمات الزواج، وظروفها المادية والاجتماعية صعبة.

وأوضحت أنه تم بحث الحالة، وتم التنسيق مع أحد فاعلي الخير "متبرع" عن طريق المديرية، وتم تجهيز الفتاة وتوفير ما تحتاجه من مستلزمات الزواج، وتم اتمام الزفاف وزواجها تحت إشراف ومتابعة من المديرية.

وفي سياق آخر، وجه الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، بخصم 3 أيام من راتب مسئول الإشغالات بالوحدة المحلية لقرية إهناسيا الخضراء، لتراخيه وعدم قيامه بواجبه الوظيفي في رفع إشغالات مقهى مخالفة بالطريق العام بالقرية، والذي يعوق حركة السيارات والمشاة، مشددًا على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالف.

وأمر المحافظ بتنفيذ حملة لرفع الإشغالات بالطريق العام ولتوسعة الطريق، وتسهيل حركة المرور، مشددًا على أنه لن يسمح بتكرار مثل تلك المخالفات، موجها بالتلاحم مع المواطنين والمتابعة الميدانية المستمرة في أيام العمل الرسمية والعطلات، وتشكيل  فرق متابعة يومية.

 جاء ذلك خلال عودته من زيارة مركز ومدينة إهناسيا، التي أدى فيها صلاة الجمعة بمسجد عمر بن الخطاب بالمدينة، وعقب ذلك أجرى لقاءً بالمواطنين وتابع بعض شكواهم ومطالبهم.

بني سويف وزارة التضامن فريق التدخل السريع الدكتور محمد هاني غنيم مدينة بني سويف الجديدة

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