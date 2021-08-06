ذو خلفية عسكرية.. من هو وزير الصحة التونسي الجديد؟

أصدر رئيس الجمهورية التونسي، قيس سعيد، أمرا رئاسيا يقضي بتسمية علي مرابط مكلفا بتسيير وزارة الصحة.

وقد أدى علي مرابط، اليوم الجمعة، اليمين أمام رئيس الجمهورية وفقا للفصل 89 من الدستور، وفق بيان للرئاسة مساء اليوم.

من هو وزير الصحة الجديد علي مرابط؟

وبحسب الصحف المحلية، فإن وزير الصحة الجديد علي مرابط ذو خلفية عسكرية فهو برتبة عميد، وهو أستاذ في علم الأوبئة والصحة العامة في كلية الطب بتونس، تخرج من كلية الطب في تونس ومعهد طب المناطق الحارة التابع للخدمات الصحية للجيش بفرنسا.

منسق ماجستير الصحة العامة بكلية الطب بتونس وعضو نشط في لجنة الرسائل الجامعية في نفس المؤسسة، ومتخصص في الوقاية من أمراض المسافرين، والتطعيمات الدولية، والتثقيف الصحي، ومكافحة الأمراض المنقولة جنسياً.

وقد ترأس الطبيب عميد علي مرابط حملة التطعيم التي قام بها الجيش التونسي ضد كوفيد بولاية تطاوين الواقعة أقصى الجنوب الشرقي للبلاد، والتي أسفرت عن تطعيم نحو 20 ألف مواطن، وكان مدير التفقدات والجودة بوزارة الدفاع.

تحديات جمة

وأمام وزير الصحة الجديد تحديات عظام، في ظل بلوغ البلاد ذروة تفشي فيروس كورونا، والتي أقيل على إثر إدارة سيئة لها الوزير السابق فوزي مهدي، الذي أقاله رئيس الوزراء هشام المشيشي قبل أيام من إقالة الحكومة كاملة، على خلفية انتقادات بسبب إدارتها للملف.

ولا يزال النقاش حول فيروس كورونا والموجة الثالثة واللقاحات، يهمين على الشارع التونسي، حيث تشهد البلاد زيادة قياسية يومية لأعداد حالات الإصابات وعجز المستشفيات والمنظومة الصحية عن استيعاب الأعداد المتزايدة، إضافة إلى نفاد مخزون الأكسجين في المستشفيات والنقص في الطواقم الطبية والأسرة الشاغرة في أقسام الإنعاش، فضلا عن عدم توفير اللقاحات المضادة لكورونا، ما دفع في الأيام الأخيرة بعدد من الدول إلى إرسال مساعدات طبية.