السبت 07 أغسطس 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

انخفاض طفيف بأسعار الأسمنت اليوم السبت 7 /8 /2021

أسعار الأسمنت اليوم
أسعار الأسمنت اليوم

نستعرض لكم فى هذا التقرير أسعار الأسمنت اليوم السبت، حيث تشهد محركات البحث الإلكترونية، عمليات بحث كبيرة عن أسعار مواد البناء، ومنها أسعار الأسمنت اليوم للمستهلك.
 

أسعار الأسمنت اليوم 7-8-2021 للمستهلك

تشهد أسعار الأسمنت اليوم السبت 7/ 8/ 2021، انخفاضا طفيفا، في عدد من الشركات العاملة في القطاع.
 

أسعار الأسمنت المسلح

  • يبلغ سعر طن الأسمنت المسلح اليوم 973 جنيه.
  • يبلغ سعر طن الأسمنت بشركة سيناء اليوم 910 جنيهات.
  • يبلغ سعر طن الأسمنت بشركة سيناء 425 اليوم 895 جنيهًا.
  • يبلغ سعر طن الأسمنت بشركة وادي النيل اليوم 880 جنيهًا.
  • يبلغ سعر طن الأسمنت بشركة الصخرة اليوم 900 جنيهات.
  • يبلغ سعر طن الأسمنت بشركة حلوان اليوم 960 جنيهًا.
  • يبلغ سعر طن الأسمنت بشركة المصري اليوم 915 جنيه.
  • يبلغ سعر طن الأسمنت بشركة السويس اليوم 945جنيهًا.
  • يبلغ سعر طن الأسمنت بشركة السويدي اليوم 970 جنيه.
  • يبلغ سعر طن الأسمنت بشركة العسكري بني سويف اليوم 880 جنيهات.
  • يبلغ سعر طن الأسمنت بشركة السهم اليوم 895 جنيهات.
  • يبلغ سعر طن الأسمنت بشركة المسلة اليوم 895 جنيه.
     

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أسعار الأسمنت الأبيض

  • يبلغ سعر طن أسمنت الأبيض العادة اليوم 2500 جنيه.
  • يبلغ سعر طن أسمنت سوبر سيناء اليوم 2460 جنيهًا.
  • يبلغ سعر طن أسمنت سوبر رويال اليوم 2390 جنيهًا.
  • يبلغ سعر طن أسمنت رويال العادة اليوم 2430 جنيهًا.
  • يبلغ سعر طن أسمنت الواحة الأبيض اليوم 2425 جنيهًا.

 

 

أسعار الأسمنت اليوم المخلوط

  • يبلغ طن أسمنت شركة أيه وان اليوم 755 جنيهًا.
  • يبلغ طن أسمنت شركة النخيل اليوم 760 جنيهًا.
  • يبلغ طن أسمنت شركة السويدي تشطيبات اليوم 800 جنيه.

     

أسعار الأسمنت اليوم المقاوم

  • يبلغ طن أسمنت شركة السويس سي ووتر اليوم 970 جنيهًا.
  • يبلغ طن أسمنت شركة السويدي اليوم 1015 جنيها.
  • يبلغ طن أسمنت شركة السهم اليوم 930 جنيهًا.
اسعار الاسمنت اليوم أسعار الأسمنت أسعار الأسمنت المسلح أسعار الأسمنت الأبيض أسعار الأسمنت المخلوط أسعار الأسمنت المقاوم

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وائل لطفي

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