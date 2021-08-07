انخفاض طفيف بأسعار الأسمنت اليوم السبت 7 /8 /2021
نستعرض لكم فى هذا التقرير أسعار الأسمنت اليوم السبت، حيث تشهد محركات البحث الإلكترونية، عمليات بحث كبيرة عن أسعار مواد البناء، ومنها أسعار الأسمنت اليوم للمستهلك.
أسعار الأسمنت اليوم 7-8-2021 للمستهلك
تشهد أسعار الأسمنت اليوم السبت 7/ 8/ 2021، انخفاضا طفيفا، في عدد من الشركات العاملة في القطاع.
أسعار الأسمنت المسلح
- يبلغ سعر طن الأسمنت المسلح اليوم 973 جنيه.
- يبلغ سعر طن الأسمنت بشركة سيناء اليوم 910 جنيهات.
- يبلغ سعر طن الأسمنت بشركة سيناء 425 اليوم 895 جنيهًا.
- يبلغ سعر طن الأسمنت بشركة وادي النيل اليوم 880 جنيهًا.
- يبلغ سعر طن الأسمنت بشركة الصخرة اليوم 900 جنيهات.
- يبلغ سعر طن الأسمنت بشركة حلوان اليوم 960 جنيهًا.
- يبلغ سعر طن الأسمنت بشركة المصري اليوم 915 جنيه.
- يبلغ سعر طن الأسمنت بشركة السويس اليوم 945جنيهًا.
- يبلغ سعر طن الأسمنت بشركة السويدي اليوم 970 جنيه.
- يبلغ سعر طن الأسمنت بشركة العسكري بني سويف اليوم 880 جنيهات.
- يبلغ سعر طن الأسمنت بشركة السهم اليوم 895 جنيهات.
- يبلغ سعر طن الأسمنت بشركة المسلة اليوم 895 جنيه.
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أسعار الأسمنت الأبيض
- يبلغ سعر طن أسمنت الأبيض العادة اليوم 2500 جنيه.
- يبلغ سعر طن أسمنت سوبر سيناء اليوم 2460 جنيهًا.
- يبلغ سعر طن أسمنت سوبر رويال اليوم 2390 جنيهًا.
- يبلغ سعر طن أسمنت رويال العادة اليوم 2430 جنيهًا.
- يبلغ سعر طن أسمنت الواحة الأبيض اليوم 2425 جنيهًا.
أسعار الأسمنت اليوم المخلوط
- يبلغ طن أسمنت شركة أيه وان اليوم 755 جنيهًا.
- يبلغ طن أسمنت شركة النخيل اليوم 760 جنيهًا.
- يبلغ طن أسمنت شركة السويدي تشطيبات اليوم 800 جنيه.
أسعار الأسمنت اليوم المقاوم
- يبلغ طن أسمنت شركة السويس سي ووتر اليوم 970 جنيهًا.
- يبلغ طن أسمنت شركة السويدي اليوم 1015 جنيها.
- يبلغ طن أسمنت شركة السهم اليوم 930 جنيهًا.