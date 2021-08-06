بولندا: مواصلة انخفاض إصابات كورونا بعد تطعيم 17 مليونًا

أعلنت السلطات الصحية في بولندا، اليوم الجمعة، أن حصيلة الإصابات اليومية بفيروس كورونا تواصل الانخفاض بعد تطعيم ما يزيد على 17 مليون شخص بشكل كامل.

َ وذكرت وزارة الصحة، في بيان أورده موقع "بولاند إن"، أنه تم توزيع 34 مليونًا و 806 آلاف و 538 جرعة لقاح في جميع أنحاء البلاد حتى الآن من بينهم 17 مليونًا و735 ألفًا و484 شخصًا تم تطعيمهم بشكل كامل، بجرعتين من لقاحات بايونتيك وموديرنا وأسترازينيكا، بالإضافة إلى لقاح جونسون أند جونسون.

وأفادت الوزارة أن بولندا سجلت اليوم 172 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد المصابين إلى مليونين و883 ألفًا و796 مُصابًا.

وأضافت أن حصيلة الوفيات ارتفعت إلى 75 ألفًا و281 حالة وفاة، بعد تسجيل 6 حالات وفاة منذ أمس بينما بلغ عدد المتعافين من المرض حاليًا مليونين و654 ألفًا و224 شخصًا منذ بدء تفشي الوباء إلى الآن.

كورونا حول العالم

تصدرت الولايات المتحدة الأمريكية قائمة الدول الأكثر تضررًا جراء تفشي وباء فيروس كورونا المستجد، حيث ارتفع إجمالي الإصابات هناك إلى 35 مليونًا و443 ألفًا و400 حالة، بينما بلغ إجمالي الوفيات الناجمة عن الفيروس 615 ألفًا و341 حالة.

وأفادت جامعة "جونز هوبكنز" البحثية الأمريكية - حسبما ذكرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية اليوم الجمعة - بأن الهند تحتل المرتبة الثانية من حيث عدد الإصابات التي بلغت 31 مليونًا و856 ألفًا و757 حالة، كما بلغ إجمالي الوفيات هناك 426 ألفًا و754 حالة.

كما ارتفع إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في العالم إلى 201 مليون و106 آلاف و458 حالة، وبلغ إجمالي الوفيات الناجمة عن الإصابة بالفيروس في العالم 4 ملايين و271 ألفا و350 حالة.

كورونا حول العالم

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد- 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.