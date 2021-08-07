ليلى علوى تكشف تفاصيل جديدة فى فيلم الـ 200 جنيه

كشفت الفنانة ليلى علوي تفاصيل جديدة عن فيلم 200 جنيه، مشيرة إلى أن الفيلم “مكتوب حلو قوي وفيه ممثلين عظماء وكل اللي بيشتغل حابب الفكرة وحابب السيناريو والحوار والمخرج والإنتاج”.



وأوضحت ليلى خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية " شافكي المنيري "، في برنامج "التاسعة" ، المذاع عبر القناة الأولى بالتلفزيون المصري، أن بطل الفيلم هو ورقة الـ 200 جنيه، مشيرة إلى أن طاقم العمل التقط صورا مع الـ200 جنيه، وأن الفيلم يحتوي على عدد من الشخصيات والمواقف التي سيرى فيها المشاهدون أنفسهم في هذه الشخصيات.



وتابعت أن الـ200 جنيه ليها رحلة مع كل أبطال الفيلم ، كما أشارت الي أنها سعيدة بتعاونها مع السيناريست والمخرج محمد أمين في هذا العمل، مضيفة أنها تعاونت معه من قبل في فيلم "التاريخ السري لكوثر" الذي يتبقى له يوما حتى تنتهي من تصويره كاملا.



«200 جنيه»، من بطولة مجموعة كبيرة من النجوم، وعلى رأسهم إسعاد يونس، أحمد السقا، أحمد آدم، أحمد رزق، هاني رمزي، خالد الصاوي، آسر ياسين، بيومي فؤاد، نيللي كريم، ليلي علوي، غادة عادل، أحمد السعدني، طارق عبد العزيز، محمود حافظ، مي سليم، نيرمين زعزع، ملك قورة، نهى صالح، دينا فؤاد، محمد فراج، أحمد داود، محمد العريف، آيه قاسم، عمرو عبدالجليل.



والفيلم من تأليف أحمد عبدالله، وإخراج محمد أمين، ومن إنتاج شركتي «فيردي» لـ محمد عبدالحميد، ووائل علي، وشركة «آرت ميكرز» للمنتج أحمد عبدالعاطي.

وكانت آخر أعمال الفنانة ليلي علوي هو فيلم ماما حامل والذي حقق إيرادات معقولة في دور العرض السينمائي بينما تم رفعه لقلة إيراداته في الأيام الأخيرة وهو العمل الذي شارك في بطولته عدد كبير من الفنانين والفنانات الكبار .