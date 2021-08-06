الجمعة 06 أغسطس 2021
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د. محمد الباز
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سياسي

خالد بدوي يحصل على موافقة بزيادة عدد فصول مدرسة التمريض بالإبراهيمية

النائب خالد بدوي
النائب خالد بدوي

أعلن الدكتور خالد بدوي، عضو مجلس النواب، عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، موافقة الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، على فتح فصل ثانٍ بمدرسة تمريض الإبراهيمية، تلبية لاحتياجات المواطنين في ظل انتشار فيروس كورونا.

وقال بدوي، في تصريحات صحفية اليوم، إن مركز الإبراهيمية يضم ما يقرب من ٢٤٥ ألف نسمة ويزيد أبناءهم جميعا بمراحل التعليم المختلفة، وتزداد الحاجة لقبول أخصائيين وفنيين تمريض، لمواجهة فيروس كورونا.

وأكد أنه تناقش مع عدد كبير من المواطنين، الذين أكدوا أن هناكً حاجة ملحة لفتح فصل ثانٍ في مدرسة التمريض العادي بالإبراهيمية، مطالبا لهذه الأسباب بفتح فصل ثانٍ بمدرسة التمريض العادي بمركز الإبراهيمية.

وأوضح النائب خالد بدوي، أن وكيل وزارة الصحة بمحافظة الشرقية الدكتور هشام مسعود وافق على الطلب الذي أحاله إليه المحافظ، مشيدا بالدور الذي يقوم به محافظ الشرقية في تلبية مطالب النواب.

الدكتور خالد بدوي تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين الشرقية مدرسة تمريض الإبراهيمية فصل فيروس كورنا

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