أول عاصمة إقليمية.. مسؤولون أفغان: سقوط مدينة زارانج فى يد حركة طالبان

أعلن مسؤولون أفغان اليوم الجمعة أن حركة طالبان استولت على زارانج عاصمة إقليم نيمروز غرب البلاد.



وقالت شرطة إقليم نمروز، وفق لوكالة اسوشيتد برس، إن مقاتلي طالبان لم يواجهوا مقاومة تذكر في الاستيلاء على زارانج، الواقعة على الحدود الأفغانية الإيرانية.

وأوضحت أنه “تم التفاوض على اتفاق مع الحركة المتشددة يسمح للسلطات في المدينة بالفرار عبر الحدود إلى إيران مع عائلاتهم”.

من جانبه، أكد نائب حاكم ولاية نيمروز روح غل خيرزاد لـ "فرانس برس" سقوط مدينة زارانج، في يد حركة طالبان.



أول عاصمة إقليمية تستولي عليها طالبان



وتعد زارانج أول عاصمة إقليمية تستولي عليها الحركة منذ أن قالت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إنها ستسحب القوات الأمريكية بالكامل من أفغانستان بحلول نهاية الشهر الجاري.



كذلك، يعتبر الاستيلاء على زارانج تطوراً مهماً حيث ابتعدوا عن استهداف المناطق الريفية للتركيز على مهاجمة عواصم المقاطعات، وفق الصحيفة.

يذكر أن الفيلق 215 من الجيش الوطني الأفغاني كان مسؤولاً عن الأمن في كل من زارانج ولاشكر جاه، عاصمة إقليم هلمند المجاور، المحاصر منذ عدة أيام.



وحولت قيادة الفيلق 215 تركيزها إلى الدفاع عن زارانج ، المدينة التي يبلغ عدد سكانها 160 ألف نسمة عرضة للاستيلاء عليها.



جلسة لمجلس الأمن بشأن أفغانستان



وتتزامن التطورات الأخيرة مغ انعقاد اجتماع لمجلس الأمن الدولي في نيويورك لمناقشة النزاع في أفغانستان طالبت خلاله موفدة الأمم المتحدة إلى أفغانستان ديبورا لايونز بتوجيه تحذير واضح لحركة طالبان.



وقالت لايونز إن على الدول التي تتواصل مع طالبان أن تحذرهم "بأن حكومة يتم فرضها بالقوة في أفغانستان لن يتم الاعتراف بها".



ومنذ مطلع مايو الماضي، تزايدت أعمال العنف في ولايات أفغانية عدة، بعدما أطلقت طالبان هجوماً واسع النطاق بعد أيام قليلة على بدء القوات الدولية التي تقودها الولايات المتحدة انسحابها النهائي من البلاد.