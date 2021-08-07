السبت 07 أغسطس 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تقارير ومتابعات

بعد تصدرها التريند.. فرح الزاهد: بدأت التعافى من مرض الوسواس القهرى

فرح الزاهد
فرح الزاهد

تصدرت الفنانة فرح الزاهد محركات البحث والتريند، بعد كشفها عن إصابتها بالوسواس القهري منذ فترة طويلة، خلال استضافتها ببرنامج "معكم" الذي تقدمه الإعلامية منى الشاذلي.

 

وأعربت الفنانة فرح الزاهد، عن بالغ سعادتها لمشاركتها في حملة التوعية الخاصة بعدد من الأمراض النفسية التي تواجه الشباب والفتيات الصِغار دون دارية من ذويهم وأسرتهم، متابعًة: "مبسوطة جدًا لأني مكنتش متخيلة ردود الأفعال الواسعة والإيجابية هذه".


وأضافت "الزاهد"، في تصريحات لـ"الدستور" قائلًة: "المرض النفسي والقهري فعلًا خطر جدًا، مينفعش نهزر فيه، ولا يكون مادة للسخرية نهائيًا لأن صاحبه بيوصل في بعض الأحيان للانتحار كحل للتخلص مما هو فيه"، مشيرًة إلى إصابتها بمرض الوسواس القهري والتي عانت لفترة طويلة منه في حياتها الشخصية وهو الأمر الذي سبب لها مشكلة كبيرة في حياتها.

 

وأكدت الفنانة فرح الزاهد أنها كادت أن تتعرض لانهيار ناتج عن مرضها الوسواس القهري، موضحًة أنها حاليـًا بدأت في التعافي بشكل كبير من هذا المرض، بعد متابعتها مع طبيب نفسي بجانب دخولها عالم التمثيل الذي ساعدها كثيرًا.

 

وشاركت فرح الزاهد شقيقتها الفنانة هنا الزاهد مسلسل "حلوة الدنيا سكر" الذي قدم في 40 حلقة وهو عبارة عن حواديت منفصلة جسدت هنا الزاهد خلاله 9 شخصيات.

 

واعتبر أن مسلسل "الطاووس" هو أول تجربة فنية حقيقية لها، ومسلسل "الطاووس"، تدور أحداثه في إطار اجتماعي يسيطر عليه الغموض والتشويق، ويشارك في بطولة بجانب جمال سليمان كل من سهر الصايغ وسيدة المسرح العربي سميحة أيوب، وفرح الزاهد.

 

يجدر الإشارة إلى أن مرض الوسواس القهري هو هو حالة صحية عقلية مزمنة تؤدي إلى السلوكيات القهرية، فعلى سبيل المثال غالبًا ما يتحقق الأشخاص مرة أخرى للتأكد من أنهم قد أغلقوا الباب الأمامي أو يرتدون دائمًا الجوارب المحظوظة في أيام اللعبة، وهي طقوس أو عادات بسيطة تجعلهم يشعرون بمزيد من الأمان.

فرح الزاهد الوسواس القهرى الفنانة فرح الزاهد التريند تصدرها

رئيس التحرير

وائل لطفي

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