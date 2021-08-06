بعد تحسن حالتها.. روّاد السوشيال لـ ياسمين عبدالعزيز: «فرحنا برجوعك»

أعلن الفنان أحمد العوضي، زوج الفنانة ياسمين عبدالعزيز، عن مغادرتها المستشفى، صباح اليوم الجمعة، بعد تحسن حالتها الصحية، عقب خضوعها لجراحة دقيقة قبل أسابيع.

وتصدرت الفنانة ياسمين عبدالعزيز محركات البحث جوجل، وتفاعل عدد كبير من روّاد السوشيال ميديا عبر موقع التواصل الاجتماعي وموقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة "إنستجرام" مع خبر تحسن حالة الفنانة ياسمين عبدالعزيز وعودتها من جديد، ودعا لها عدد كبير من روّاد "فيسبوك" بالشفاء العاجل.

وكتبت رضوى أحمد، من رواد مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" قائلة: "ربنا بيحبها وسخر لها ناس يدعو لها ربنا يتمم شفاها على خير"، وعلقت ديدي أحمد، من مستخدمي موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" قائلة: "الحمد لله على سلامتها يا رب يتم شفاها على خير".

وعلقت صافي ترك، من روّاد السوشيال ميديا عبر موقع "فيسبوك" قائلة: "ربنا يتم شفاها على خير يا رب، فرحنا برجوعك والله"، ودعت للفنانة ياسمين عبدالعزيز كارمن سالم، من رواد مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" قائلة: "الحمد لله ربنا يتمم شفائها على ألف خير".

وكتبت زينب البحريني، من رواد مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" قائلة: "الله يشفيها ويعافيها ويرجعها سالمة لأهلها يا رب.." وعلق حساب يحمل اسم إيمي طاهر قائلًة: "ربنا يشفيها ويعافيها إن شاء الله ترجع بالسلامة أحسن من الأول".

حالة ياسمين عبدالعزيز

وقال العوضي إن حالة ياسمين عبدالعزيز تحسنت بشكل نسبي، ولكنها ستستكمل علاجها في منزلها تحت إشراف الأطباء، حيث أعرب عن أمنيته في استرداد ياسمين لكامل عافيتها خلال الفترة المقبلة.

وفي 17 يوليو الماضي، أعلن العوضي عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، عن أنّ زوجته تخضع لعملية جراحية داخل أحد مستشفيات القاهرة، وقال: "الرجاء الدعاء بظهر الغيب لزوجتي وحبيبتي ياسمين، هي في العمليات ومحتاجة دعواتكم، اللهم إنّك أنت الشافي المعافي، بقدرتك على كل شيء، اللهم ارفع عنها البلاء والوباء واشفها وعافها".

وبعد وقت قصير من منشور العوضي، فوجئ الجمهور بمنشور آخر من وائل عبدالعزيز، شقيق ياسمين، قال فيه إنّ الحالة الصحية لشقيقته حرجة جدًا.

وما زال العوضي يتكتم على أي تفاصيل حول الحالة الصحية لياسمين عبدالعزيز بناء على رغبتها، ويكتفي بطمأنة جمهورها برسائل عبر فيسبوك.