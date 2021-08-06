الجمعة 06 أغسطس 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تقارير ومتابعات

بعد تحسن حالتها.. روّاد السوشيال لـ ياسمين عبدالعزيز: «فرحنا برجوعك»

ياسمين عبد العزيز
ياسمين عبد العزيز

أعلن الفنان أحمد العوضي، زوج الفنانة ياسمين عبدالعزيز، عن مغادرتها المستشفى، صباح اليوم الجمعة، بعد تحسن حالتها الصحية، عقب خضوعها لجراحة دقيقة قبل أسابيع.

وتصدرت الفنانة ياسمين عبدالعزيز محركات البحث جوجل، وتفاعل عدد كبير من روّاد السوشيال ميديا عبر موقع التواصل الاجتماعي وموقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة "إنستجرام" مع خبر تحسن حالة الفنانة ياسمين عبدالعزيز وعودتها من جديد، ودعا لها عدد كبير من روّاد "فيسبوك" بالشفاء العاجل.

وكتبت رضوى أحمد، من رواد مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" قائلة: "ربنا بيحبها وسخر لها ناس يدعو لها ربنا يتمم شفاها على خير"، وعلقت ديدي أحمد، من مستخدمي موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" قائلة: "الحمد لله على سلامتها يا رب يتم شفاها على خير".

وعلقت صافي ترك، من روّاد السوشيال ميديا عبر موقع "فيسبوك" قائلة: "ربنا يتم شفاها على خير يا رب، فرحنا برجوعك والله"، ودعت للفنانة ياسمين عبدالعزيز كارمن سالم، من رواد مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" قائلة: "الحمد لله ربنا يتمم شفائها على ألف خير".

وكتبت زينب البحريني، من رواد مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" قائلة: "الله يشفيها ويعافيها ويرجعها سالمة لأهلها يا رب.." وعلق حساب يحمل اسم إيمي طاهر قائلًة: "ربنا يشفيها ويعافيها إن شاء الله ترجع بالسلامة أحسن من الأول".

حالة ياسمين عبدالعزيز 

وقال العوضي إن حالة ياسمين عبدالعزيز تحسنت بشكل نسبي، ولكنها ستستكمل علاجها في منزلها تحت إشراف الأطباء، حيث أعرب عن أمنيته في استرداد ياسمين لكامل عافيتها خلال الفترة المقبلة.

وفي 17 يوليو الماضي، أعلن العوضي عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، عن أنّ زوجته تخضع لعملية جراحية داخل أحد مستشفيات القاهرة، وقال: "الرجاء الدعاء بظهر الغيب لزوجتي وحبيبتي ياسمين، هي في العمليات ومحتاجة دعواتكم، اللهم إنّك أنت الشافي المعافي، بقدرتك على كل شيء، اللهم ارفع عنها البلاء والوباء واشفها وعافها".

وبعد وقت قصير من منشور العوضي، فوجئ الجمهور بمنشور آخر من وائل عبدالعزيز، شقيق ياسمين، قال فيه إنّ الحالة الصحية لشقيقته حرجة جدًا.

وما زال العوضي يتكتم على أي تفاصيل حول الحالة الصحية لياسمين عبدالعزيز بناء على رغبتها، ويكتفي بطمأنة جمهورها برسائل عبر فيسبوك.

Screenshot_2021-08-06-16-36-49-82
Screenshot_2021-08-06-16-36-49-82
ياسمين عبد العزيز أزمة ياسمين عبد العزيز الحالة الصحية التريند عودة ياسمين عبدالعزيز من الغيبوبة

رئيس التحرير

وائل لطفي

ثالوث الأعداء

الأكثر قراءة

حرارة شديدة يعقبها انخفاض.. تفاصيل طقس الـ72 ساعة المقبلة

مصادر بـ«التعليم»: الحاصلون على 98% و99% فى الثانوية هذا العام «يتعدوا على الأصابع»

«مستجدات» موعد فتح الطيران بين مصر والمملكة العربية السعودية| أخبار الطيران السعودي الدولي

حريق هائل خلف محطة مصر (فيديو)

شديد الحرارة مع أمطار رعدية.. «الأرصاد» تكشف تفاصيل طقس السبت

أول تعليق للبطلة جيانا فاروق بعد الفوز بـ«برونزية» فى أوليمبياد طوكيو

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

لا حوار مع الخلايا السرطانية

مدحت بشاى

العذراء وأيقوناتها الخالدة

د. محمد عفيفي

تاريخنا وأسماء الشوارع «1-2»

ماجد حبته

الأفغان يقاومون.. و«طالبان» تتوحش

عبد الرحيم طايع

أمية المتعلمين

د. القس صفوت البياضى

مصر رائدة بين دول العالم بوحدانيتها

جلال حمام

الغنوشى لا يؤمن بالدولة التونسية

سمر عادل

العبودية في شكل جديد

صور

الحر في مصر

جنازة حسب الله الكفراوى

عرض خاص لفيلم الإنس والنمس

محطة تل أبيب

المزيد

19 عملية إطلاق.. لحظة سقوط صواريخ من لبنان فى إسرائيل (فيديو)

الرئيس اللبنانى يوجه بتوفير الحاجات الضرورية للمواطنين جراء القصف الإسرائيلى

إصابة فلسطينيين بالرصاص والعشرات بالاختناق خلال مواجهات مع الاحتلال بنابلس