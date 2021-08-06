الجمعة 06 أغسطس 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

نائب محافظ القاهرة يتفقد مركز بحوث مصر للبترول بالشرابية

جولة نائب المحافظ
جولة نائب المحافظ

تفقد الدكتور حسام الدين فوزي نائب محافظ اللقاهرة للمنطقة الشمالية مركز بحوث مصر للبترول بشارع الشركات بحى الشرابية بحضور رئيس الحى؛ لمتابعة سير العمل والتأكد من اتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية.

وتابع نائب المحافظ أعمال التطوير الجارية بحى الشرابية وتركيب بلاط الإنترلوك ببعض الشوارع، موجها رئيس الحي بمتابعة تنفيذ خطة الرصف وتطوير الشوارع.

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جولة نائب المحافظ

كان اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، تفقد الأعمال الجارية لإزالة منطقة عزبة أبو قرن العشوائية بحي مصر القديمة، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بالتخلص من المناطق العشوائية بالعاصمة وتوفير مساكن لائقة وحياة كريمة  لقاطنيها .     
 

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جولة نائب المحافظ

وأكد محافظ القاهرة أن منطقة عزبة أبو قرن من أكبر وأصعب المناطق العشوائية غير المخططة وغير الآمنة حيث تبلغ مساحتها 45 فدان وتلاصق جامع عمرو بن العاص وحديقة الفسطاط وشارع صلاح سالم، مشيرا إلى أنه تم إخلاء 26 عقار حتى الآن من إجمالي 1412 عقار بالمنطقة ونقل 51 أسرة مستحقة إلى مساكن حضارية بمشروع معا  1، 2 بحي السلام من إجمالي 4758 أسرة مستحقة بالمنطقة سيتم نقلهم تباعًا. 
 

 

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جولة نائب المحافظ

- إعادة تخطيط المناطق التي تتم إزالتها  

وأضاف المحافظ أن الدولة لا تترك الأماكن التي يتم إزالتها دون تطوير بل تعيد تخطيطها مرة أخرى فى مشروعات تخدم المواطنين، مشيرا إلى أن  منطقة عزبة أبو قرن ستدخل ضمن مشروع تلال الفسطاط والذي يستهدف التطوير الشامل لمنطقة الفسطاط بالكامل وإعادة الشكل الحضارى لهذه المنطقة التاريخية مع عمل أنشطة بها تتناسب مع طبيعة المنطقة السياحية والتاريخية والثقافية. 
 

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جولة نائب المحافظ

وأكد محافظ القاهرة أن جميع الوحدات السكنية الجديدة التى ينقل إليها المواطنون بمدينة معًا مؤثثة ومزودة بكافة الخدمات اللازمة لتوفير حياة كريمة وسكن ملائم  لهم ( وحدات صحية ، مركز شباب ،  مدارس ، خطوط نقل عام ، مخابز)، كما وفرت أجهزة المحافظة سيارات لنقل السكان وعمال لمساعدتهم على نقل متعلقاتهم الشخصية.

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