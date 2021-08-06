«قد تؤدي إلى الوفاة».. أعراض وأسباب الإجهاد الحراري

تزامنًا مع ارتفاع دراجات الحرارة، تزايدت حالات الإصابة بالإنهاك الحراري بشكل ملحوظ، والذي يؤدي في بعض الحالات إلى الوفاة.

وتتضمن أعراق الإصابة التعرق بغزارة والنبض السريع، نتيجة لارتفاع درجة حرارة الجسم وهو إحدى المتلازمات الثلاث المتعلقة بالحرارة، ويتميز بأخف درجات التشنجات الحرارية وأشد درجات ضربة الحرارة.

قد تنشأ علامات الإنهاك الحراري وأعراضه فجأة أو تتطور بسرعة وأعراضه تأتي في شكل بشرة باردة ورطبة، بالإضافة للتعرف الشديد والشعور بالإعياء والدوخة والإرهاق وشعور بسرعة النبض وفي حالة تدهور الحالة تاتي الأعراض في شكل انخفاض ضغط الدم عند الوقوف وتشنجات في العضلات والغثيان والصداع.

وفي حالة ظهور بعض تلك الأعراض يجب الذهاب لأقرب مستشفى لتلقى العلاج المناسب وإذا لم تتوفر الخدمة الطبية ستحتاج إلى تبريد فوري ومساعدة من الخارج، ومن الأفضل تبريد الأطراف بشكل سريع قبل أن تصل درجة حرارة الجسم لـ 40 درجة مئوية أو أكثر.

ومن أبرز أسباب الإجهاد الحراري وهي كالآتي:

- الطقس الحار والنشاط البدني

- الجفاف الذي يقلل من قدرة الجسم على التعرق والحفاظ على درجة الحرارة الطبيعية

- تناول الكحوليات، الذي يمكن أن يؤثر على قدرة الجسم في تنظيم درجة الحرارة

- المبالغة في ارتداء الملابس، خاصة التي لا تسمح للعرق أن يتبخر بسهولة