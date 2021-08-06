قبل بدء الحجز.. شروط مبادرة التمويل العقاري 2021

ترصد الدستور شروط مبادرة التمويل العقاري 2021 حيث أسدل البنك المركزي المصري الستار عن شروط مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي للتمويل العقاري، بسعر فائدة 3 %، وأطول فترة سداد منذ 30 عاما، وتأتي المبادرة تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بإتاحة الفرصة للمواطنين من محدودي ومتوسطي الدخل، للحصول على سكن ملائم بأسعار مدعمة وعلى فترات زمنية طويلة الأجل وفي ذلك السياق ترصد الدستور أبرز المعلومات عن شروط مبادرة التمويل العقاري.

شروط مبادرة التمويل العقاري 2021

١- يجب أن يكون المستفيد مصري الجنسية مقيم.

٢-السن لا يقل عن 21 سنة ولا يتجاوز 60 عاما بانتهاء السداد.

٣-وتعد الفئات المستهدفة هم الأفراد من ذوي الدخل الثابت موظفي الحكومة وقطاع الأعمال العام والاستثمار والخاص وأعضاء النقابات المهنية أصحاب الأعمال الحرة ممن لديهم سجل تجارى وبطاقة ضريبية.

٤-لا يحق للمستفيد والأطراف المرتبطة به (الزوج / الزوجة) الاستفادة من مبادرة البنك المركزي المصري إلا مرة واحدة.

٥-يكون التعامل على وحدات سكنية جاهزة وليست تحت الإنشاء.

٦-يحق لمحدودي الدخل الإستفادة من الدعم المقدم من البنك المركزي في إطار المبادرة إضافة إلى الدعم المقدم من صندوق ضمان ودعم نشاط التمويل العقاري.

٧-يتم التأمين التكافلي مجانا على المستفيد ضد العجز الكلى والوفاة بعد توقيع العميل على النموذج الخاص بذلك.

٨-يتم تقييم الوحدة السكنية مجانا من خلال المقيمين العقاريين المدرجين بقوائم بيوت الخبرة المسجلة لدى البنك المركزي المصري .

شروط مبادرة التمويل العقاري 2021

٩-تتعامل فئات محدودي الدخل مع صندوق ضمان ودعم نشاط التمويل العقارى.

١٠- يكون الحد الأقصى لفئة أقل من محدودى الدخل 2100 جم والحد الأقصى لفئة محدودى الدخل 3500 جم للأعزب و 4750 جم للأسرة.

١١- يكون مقدم الثمن لا يقل عن 10 %من قيمة الوحدة حد أدنى.

١٢-فترة السداد : لا تتجاوز 20 عاما أو المدة من تاريخ التنفيذ حتى بلوغ سن الستين.

١٣_قيمة القسط : في حدود 35% من صافي الدخل.

١٤-عدم إمتلاك الزوج أو الزوجة أو الأبناء القصر أي وحدة سكنية "تمليك" وألا يكونوا قد سبق لهم الحصول على وحدة سكنية مدعومة أو قطعة أرض أو قرض تعاوني إسكاني .

١٥- ويكون التعامل مع محدودي الدخل يتم بالتنسيق مع صندوق ضمان ودعم نشاط التمويل العقارى والبنك، حيث يقدم الصندوق دعما نقديا تتراوح قيمته ما بين 5000 جنية مصري حتى 25000 جنيه مصري.

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