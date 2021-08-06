بعد 3 أعوام بالشارع.. «التضامن» تنهي معاناة «مسن» بالقاهرة

بعد ثلاثة أعوام قضاها بالشارع يفترش أحد الأرصفة بجوار سور حديقة دار العلوم بالقاهرة، وبعد تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صوره، وجهت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، فريق التدخل السريع المركزي لإنقاذ «طارق».

توجه الفريق لمكان تواجد المسن وأجرى دراسة حالة له، وتبين أنه يدعى «طارق.ع .م» ويبلغ من العمر 61 عامًا ولا توجد معه أي أوراق ثبوتية وليس متزوجًا، مريض وركب شرائح بقدمه اليسرى، كما أنفق كل ما لديه على العلاج وأصبح غير قادر على العمل وافترش الرصيف بالشارع لبيع المناديل كي يحصل على قوت يومه إلى جانب مساعدة أهالي المنطقة له.

اقنع الفريق المسن باستقباله بإحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية، حيث تم التنسيق مع الإدارة العامة للدفاع الاجتماعي لاستقبال المسن بمؤسسة "معانا" لإنقاذ إنسان بالجيزة، ليتلقى كافة أوجه الرعاية وتم توقيع الكشف الطبى عليه لتحديد حالته الصحية.

وقالت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إن هناك متابعة يومية لمؤسسات الرعاية الاجتماعية للاطمئنان على النزلاء والعاملين بها، وتنفيذ زيارات ميدانية مفاجئة للحضانات على المستوى المركزي والمحلي بمشاركة فرق التدخل السريع والضبطية القضائية للتأكد من تطبيقها للإجراءات الاحترازية.

وأوضحت أن هناك العديد من الإجراءات الاحترازية التى يتم اتباعها، من قبل فريق التدخل قبل التعامل مع المشردين بالشوارع، لافتًا إلى أنه يتم تعقيم أعضاء الفريق قبل النزول للتعامل مع الحالات مع الالتزام بارتداء "الجوانتي وماسك الوجه".

وتغطي فرق التدخل السريع كافة محافظات الجمهورية من خلال الفرق الفرعية، بالإضافة إلى الفريق المركزي بوزارة التضامن الاجتماعي.

الجدير بالذكر أن فريق التدخل السريع المركزي يتلقى الشكاوى وبلاغات مؤسسات الرعاية الاجتماعية والأشخاص فاقدي المأوى والرعاية والحالات الإنسانية على الخط الساخن للوزارة على الرقم 16439، وعلى الخط الساخن لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء على الرقم 16528.