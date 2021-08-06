الجمعة 06 أغسطس 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تقارير ومتابعات

أول تعليق للبطلة جيانا فاروق بعد الفوز بـ«برونزية» فى أوليمبياد طوكيو

جيانا فاروق
جيانا فاروق

حالة من السعادة سيطرت على اللاعبة جيانا فاروق، لاعبة منتخب مصر للكاراتيه، وامتلأت الصفحة الخاصة بها والرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، بالتهنئة والفوز، والشعور بالسعادة لإهدائها لمصر الميدالية البرونزية الرابعة في طوكيو 2020، بعد تألقها ضد لاعبة الصين التي فازت بعد التعادل من قِبل تصويت الحكام.

وأعربت اللاعبة جيانا فاروق، لاعبة منتخب مصر للكاراتيه، عن بالغ سعادتها لفوزها بالميدالية البرونزية التي حلمت بها منذ نعومة أظافرها، ودخولها إلى لعبة الكاراتيه في سن الـ٦ سنوات، وتخطيها لصعوبات كثيرة واجهتها منذ بدايتها في لعبة الكاراتيه، وحتى دخول اللعبة الأوليمبياد، لتكون اللاعبة جيانا فاروق هي أول لاعبة تحصل على ميدالية أوليمبية من أبناء النادي الأهلي. 
 

وتابعت اللاعبة جيانا فاروق، لاعبة منتخب مصر للكاراتيه، قائلًة: "الحمدلله.. ميدالية أوليمبية لمصر انتظرتها كتير، فالحمدلله ميدالية برونزية.. ألف حمد وشكر ليك يارب"، مشيرة إلى تحقيق حلمها الذي انتظرته كثيرًا حتى بعد تأجيل البطولة العام الماضي، بسبب فيروس كورونا الذي ضرب العالم في مطلع شهر يناير لعام 2020. 

المباراة انتهت بالتعادل 1- 1، ليحتكم اللاعبان إلى تصويت القضاء. 3 حكام منحوا أصواتهم للاعبة الصينية، مقابل صوتين لـ مصر، لتحصل اللاعبة المصرية جيانا فاروق، لاعبة منتخب مصر للكاراتيه على الميدالية البرونزية.
 

وتنص قوانين الكاراتيه على منح برونزية لكلا اللاعبين الذين يودعان منافسات اللعبة من الدور قبل النهائي، الميدالية هي الـ36 في تاريخ مصر بالأوليمبياد بشكل عام، البرونزية الـ19 لـمصر، بجانب 7 ذهبيات، و10 فضيات.

يجدر الإشارة إلى أن جيانا فاروق، لاعبة الكاراتيه للمنتخب المصري، حققت 7 ميداليات ذهبية ببطولات العالم، و13 ذهبية فى البطولات الدولية الأخرى إضافة إلى 15 ميدالية فضية، وتوجت بالميدالية البرونزية والمركز الثالث فى منافسات الدورى العالمى للكاراتيه، بوزن 61 كجم، بعد التغلب على لاعبة الفلبين بنتيجة 4-3.

جيانا فاروق لاعبة كاراتيه برونزية ألعاب طوكيو 2020 أولمبياد 2020

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الفقراء وقميص عثمان

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