الجمعة 06 أغسطس 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

إزالة تعديات على الأراضى الزراعية فى «دير مواس» بالمنيا

إزالة تعديات بمركز
إزالة تعديات بمركز ديرمواس

أزالت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ديرمواس جنوب محافظة المنيا، حالتي تعدٍ بالبناء المخالف بدون ترخيص على أراضي زراعية بقرية الناصرية، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتعدين.

وقال المهندس خيري مرسي، رئيس مركز ومدينة ديرمواس، إن الوحدات المحلية تواصل تنفيذ تكليفات اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، بتكثيف الحملات الميدانية للتصدي لكل من تسول له نفسه التعدي على الرقعة الزراعية، وأملاك الدولة، وذلك بهدف القضاء على كافة أشكال التعديات، ورصد المخالفات، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وأوضح أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة ديرمواس، أزالت حالتي تعدٍ على الأراضي الزراعية، بقرية الناصرية التابعة لمجلس قروي بني حرام، حيث تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين وإحالتهم إلي النيابة العسكرية للتحقيق معهم.

وأضاف أن الوحدة المحلية تنظم حملات نظافة مكثفة لرفع المخلفات والقمامة والتراكمات الصلبة والأتربة بشوارع المدينة والقرى التابعة لها، حيث قام أحمد ثابت، رئيس مجلس قروي تل بني عمران، بقيادة حملة مكبرة للنظافة ورفع المخلفات وصيانة أعمدة وكشافات الإنارة بقري تل بني عمران لرفع مستوى النظافة وتسوية وتمهيد الطرق لإضفاء الطابع الجمالي والحفاظ على مستوى النظافة والتجميل والشكل الحضاري  للقرية، لما تمثله من قيمة تاريخية ومقصد سياحي مهم. 

 

المنيا إزالة حالتي تعدي ابناء على الأراضي الزراعية قريه الناصريه قري مركز ديرمواس المهندس خيري مرسي

رئيس التحرير

وائل لطفي

الفقراء وقميص عثمان

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