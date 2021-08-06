«لم تر النور».. قصة أغنية «رمانك حداق» للراحل حسن رياض التي أعجبت حنان ماضي

«رمانك حداق.. عنبك لا ينداق»، أغنية تحمل الطابع البدوي، للشاعر حسن رياض، الذي رحل عن عالمنا صباح اليوم، والتي أعجبت المطربة حنان ماضي، وطلبت من مؤلفها أن تغنيها.

وكانت حنان ماضي، قد استمعت للأغنية في لقاء جاء بالصدفة مع الشاعر الراحل، وقال “رياض” في تصريحات صحفية - آنذاك -:"كنت قد ألقيتها منذ فترة طويلة في جلسة مع الفنانة حنان ماضي، وكنت مسجل كلمات رمانك حداق.. عنبك لا ينداق، بصوتي ضمن أشعار أخرى، وفي تلك الجلسة سمعت المطربة الكلمات، وأعجبتها كونها قريبة من اللهجة البدوية، والمفارقة هنا أن الصديق الملحن البورسعيدي علي يوسف، بعد سماعها للكلمات في جلسة معي، أعجب بها ولحنها".

وأضاف:"بعد تلحين الأغنية عرضها علي يوسف، على الفنانة حنان ماضي، ولم يكن يعرف أن الكلمات لديها بالفعل بصوتي من فترة، وبعد إعجابها باللحن، بدأ الموزع الموسيقي زناتي العمل عليها، ونال إعجابنا التوزيع؛ ليتم تسجيلها بأستوديو جورج يعقوب، وتصويرها لطرحها في كليب".

وانتهت بالفعل المطربة حنان ماضى من تسجيل أغنية "رمانك حداق" منذ ما يقرب العام ولكن لم يتم طرحها حتى الآن.

الشاعر حسن رياض، رحل عن عالمنا صباح اليوم، بعد معاناة مع المرض دخل على إثرها إلى العناية المركزة، وكان قد قدم مجموعة أغاني مع نخبة من المطربين والمطربات، منها "من غير ما تتكلمي" و"اللي أشترى" للفنان علي الحجار، و"ع النواصي" و"برج حمام"، و"عالم واحد"، وأمل وهبي "يا بت بيقولك أبوكي"، سيمون "مالك بيا"، وغيرهم.

ونعت الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، مشيرة إلى أن الراحل أحد فرسان الكلمة وتميز بأسلوب خاص فى التعبير عن المشاعر السامية، وتوجهت بالعزاء لأسرته وأصدقائه ومحبيه داعية الله أن يتغمد الفقيد برحمته.