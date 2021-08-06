تحت شعار «الجيش الأبيض».. «الأسقفية» تختتم مؤتمر خدام مدارس الأحد

اختتمت لجنة مدارس الأحد بالكنيسة الأسقفية، اليوم الجمعة، مؤتمرًا لتدريب الخدام تحت شعار "الجيش الأبيض"، والذي انعقد على مدار ثلاثة أيام، بمشاركة 60 خادمًا وخادمة من الكنائس الأسقفية في المحافظات المختلفة.

تفاصيل المؤتمر

وذكرت الكنيسة الأسقفية فى بيان لها “اختارت اللجنة اسم المؤتمر الجيش الأبيض، لأنه مثلما يبقى الجيش الأبيض من الطاقم الطبي ساهرًا لضمان حياة المريض مهما تكلف الأمر من تعب وسهر يسهر أيضًا فريق الخدمة لضمان حياة أبدية للأطفال ومعرفتهم الجيدة بالله”.

وقال القس يشوع بخيت راعى المؤتمر “تناول تدريب الخدام طرح مجموعة من الموضوعات والورش العملية عن الفرق بين القائد والمدير وإدارة و تطوير الذات وصناعة القادة ومشاكل سن المراهقة وطريقة التعامل مع المراهقين ومشاعرهم وتعديل سلوكهم، بالإضافة لتقديم محاضرة عن الدوافع التي تُحرك الطفل للسلوك وخزان الحب لدى الطفل وكيفية وضع لغة جديدة لحديث أقرب مع الطفل”.

وأضاف “تم تقديم محاضرة عن كيفية تقديم الإسعافات الأولية للأطفال عند التعرض لجروح أو حروق أو كسور، بالإضافة لتقديم أفكار للأشغال اليدوية والتعامل مع سن رياض الأطفال وأيضًا أفكار للعمل التطوعى من الأطفال نحو مرضى السرطان وزيارة الملاجئ”.

نظم المؤتمر لجنة مدارس الأحد والمكونة من أيفون فرج وأندرو عون الله وألفريد عون الله وأمير محروس ومونيكا إميل وناجيارا نشأت تحت إشراف منسقة الطفولة منال منسي وقائد المؤتمر أمير فهمي.

الجدير بالذكر تبدأ الكنيسة القبطية، غدًا السبت 7 أغسطس صوم السيدة العذراء مريم على مدار 15 يومًا متتاليًا، يحتفي خلالهم أقباط مصر بزيارة الأديرة والكنائس التي تحمل اسم السيدة العذراء.

ويعتبر صوم السيدة العذراء مريم من أصوام الدرجة الثانية وتسمح خلالهم الكنيسة القبطية بأكل الأسماك بجانب المأكولات النباتية، وتمتنع تمامًا عن الطعام الحيواني.

