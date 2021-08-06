الجمعة 06 أغسطس 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

فن

نجم «ذا فويس» خالد حجار يطلق أغنيته الجديدة «تكرمي» (فيديو)

خالد حجار
خالد حجار

أطلق نجم "ذا فويس" بموسمه الثاني خالد حجار أغنية جديدة بعنوان "تكرمي"، من كلمات رياض العلي وألحان ثائر العلي وتوزيع فادي مارديني وميكس وماسترينغ فادي جيجي.
وتحمل الأغنية طابعاً جديداً، امتازت من خلاله بإيقاعها الصيفي الخفيف، وروح النكتة التي يغذيها الغزل على الطريقة الكوميدية.
وأبدى الفنان السوري سعادته الكبيرة بهذه الأغنية، متوقعاً أن تنال إعجاب الجمهور، وأن تحقق نجاحاً يتناسب مع الجهود المبذولة.
وأضاف في تصريحات صحفية: "الأغنية صيفية هادئة، تحتوي على كلمات غزل يوجهها شاب لحبيبته بطريقة لطيفة جداً".
وتابع: "ذكرت كلمة الإمارات بسبب إنجازات دولة الإمارات العربية المتحدة وشهرتها العالمية في شتى المجالات".
وأوضح أن الأغنية ليست موجهة للصبايا والشباب المرتبطين بعلاقة حب فقط، بل يمكن أن يستخدمها الرجل لمخاطبة ولده أو ابنته الصغيرة.
من جهة أخرى، أكد حجار أن فيروس كورونا أثر كثيراً في مجال الغناء والفن بشكل عام، حاله حال جميع مجالات الحياة.
وأردف: "فيروس كورونا أثر عليّ كثيراً، وكان من المقرر أن أشارك في مهرجان موازين هذه السنة، لكن الحمد لله على كل شيء، وسأعوضها في أعمال جديدة".
واختتم: "لديّ عدة حفلات قريباً في الإمارات، واحدة منها في مطعم الكوفة العائلي مع نخبة من ألمع النجوم في العالم العربي".

ويستعد عدد كبير من الفنانين السوريين خلال الفترة المقبلة لطرح بعض الأغنيات المختلفة سواء عن طريق السينجل أو عن طريق الالبومات الكاملة بينما يستعد البعض منهم لتقديم بعض الحفلات الغنائية في مصر ومختلف الدول العربية وبالأخص في المملكة العربية السعودية التي تشهد حفلات ضخمة مؤخرا في موسم الرياض إضافة إلي بعض الحفلات الخاصة التي لا يتم الإعلان عنها .

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