«قفلوها بالجنازير».. إحالة العاملين بوحدة صحية في الغربية للتحقيق

أحال اللواء أشرف بدران رئيس مركز ومدينة السنطة في محافظة الغربية، المسؤولين عن الوحدة الصحية بقرية المنشأة الجديدة التابعة لمركز السنطة إلى التحقيق بسبب غلق الوحدة بالجنازير وعدم فتحها أمام المواطنين والمرضى من أهالي القرية.

جاء ذلك خلال مرور رئيس الوحدة المحلية مصطفى الصفطاوى بقرية المنشاة الجديدة ، على الوحدة الصحية للاطمئنان على سير العمل بها تنفيذًا لتوجيهات محافظ الغربية الدكتور طارق رحمي.

وفى سياق متصل تفقد الدكتور طارق راشد رحمي محافظ الغربية، أعمال تطوير قرية نهطاي التابعة لمركز زفتى ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”.

وأكد أنه سيتابع بشكل يومي وميداني الأعمال الجارية بالمبادرة الرئاسية حياة كريمة للوقوف على أي معوقات لإزالتها بشكل فوري جاء ذلك خلال الجولة الميدانية التي قام بها المحافظ صباح اليوم بقرية نهطاي ضمن أعمال المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتطوير قرى الريف المصري، وذلك لليوم الثاني على التوالي، حيث تابع إعادة تأهيل ودهان المباني الخاصة، تقليم الأشجار، إزالة جميع اليفط بأعمدة الإنارة ودهانها ورفع كفاءتها، تمهيد الطرق لحين رصفها، دهان البلدورات، تطهير الترع والمصارف لحين تأهيلها وذلك إلى جانب تفقد الأعمال داخل 27 موقع عمل.

يذكر أن محافظة الغربية تنفذ ٥ مشروعات في قطاع مياه الشرب والصرف الصحي، ٥ مشروعات في قطاع الري، ٤ مشروعات في قطاع التربية والتعليم، إنشاء مجمع خدمي، إنشاء مجمع زراعي، صيانة عدد ٢ كوبري، توصيل الغاز الطبيعي للمنازل، الصحة، إنشاء نقطة إسعاف، إنشاء نقطة إطفاء، رصف الطرق الرئيسية، تحسين أداء شبكات الكهرباء، إنشاء موقف سيارات، إنشاء مركز شباب، بجانب توفير ١٨ مسكن للأسر المستحقة ضمن مبادرة سكن كريم.

جاء ذلك بحضور الأستاذة نجوى العشيري السكرتير العام المساعد والمهندس محمد سراج رئيس مركز ومدينة زفتى.