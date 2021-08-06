«الداخلية» تُقدم مساعدات عينية لأسر المسجونين والمفرج عنهم

وزعت إدارة شرطة الرعاية اللاحقة بقطاع الحماية المجتمعية بتوزيع المساعدات العينية على عدد من أسر المسجونين والمفرج عنهم، وذلك فى إطار برامج الرعاية اللاحقة المقدمة لهم.

يأتي ذلك فى إطار تفعيل الدور المجتمعي لوزارة الداخلية من خلال تبنى المساهمات والأنشطة الخيرية، وحرصاً من الوزارة على احترام مبادئ حقوق الإنسان من خلال الدعم المستمر لأسر السجناء والمفرج عنهم.

وتم توزيع المساعدات خلال الفعالية التى أقيمت باتحاد الشرطة الرياضى، ومن جانبهم قدم أسر المسجونين والمفرج عنهم الشكر لوزارة الداخلية لحرصها على رعايتهم وتوفير حياة كريمة لهم.

هذا وتواصل وزارة الداخلية جهودها لتوفير كافة أوجه الرعاية لأسر المسجونين والمفرج عنهم وتقديم المساعدات اللازمة لهم ، وذلك إستكمالاً لتفعيل مبادئ السياسة العقابية الحديثة الهادفة إلى رعاية السجناء عقب الإفراج عنهم، ومساعدتهم على الاندماج فى المجتمع، وكذا تقديم الدعم والمساندة لأسر الذين يقضون مدة العقوبة.